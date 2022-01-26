法律專業人員資格及任用條例草案 函送立法院審議

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（中央社記者陳俊華台北26日電）「法律專業人員資格及任用條例」草案經函請行政院、司法院會銜完竣，考試院今天函送立法院審議。考試院秘書長劉建忻說，盼能得到國會支持，提升審判、偵查、辯護及公務機關法制品質。

考試院透過新聞稿指出，草案以專法方式，整合法官、檢察官、律師及法制職系公務人員4種職類人員的選任程序。未來通過資格考試及實務學習程序者，按照志趣與生涯規劃，一方面可參加法官、檢察官、法制職系公務人員甄選，錄取後經養成教育或訓練合格擔任公職。

考試院說，另一方面，也可申請取得律師證書，擔任律師；擔任律師者實際執行業務滿一定年限後，得依法轉任法官、檢察官。

劉建忻表示，本案歷經三院多年的合力研商，並與法學界、實務界的多次協調，終能形成共識，很不容易。希望能得到國會支持、完成立法，以落實106年司法改革國是會議的重要決議，提升審判、偵查、辯護及公務機關法制品質。

考試院指出，有關資格考試應考資格、應試科目、申請免試範圍、錄取標準等，因授權由考選部報請考試院定之，考選部將在本條例立法通過後，徵詢相關機關、團體、法律學界意見，依法制作業程序，在資格考試規則中明定。

考試院說，錄取標準將以過去實際報考及錄取人數相關統計資料為基礎，參酌社會期待、政府需求及實務學習容訓能量，會同產官學界共同訂定，初步規劃將採比例及格制，而非門檻制。

考試院強調，草案中有關法官、檢察官、法制職系公務人員甄選（試），將由司法院、法務部、銓敘部及行政院人事行政總處訂定嚴密規範並落實辦理。為維護甄選公平性，本條例課予辦理甄選事務人員應確保公正的義務，如違反規定，將依各該法令負刑事、民事或行政責任。

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考試院指出，新制度整合三院資源，制度架構貫穿考訓用各環節，條例草案經立法院審議通過後，未來須配合研訂的法規命令多達9種；考試院將會同行政院、司法院共同確定新制前置作業進度，訂定合理的施行日期。

至於過渡期間相關人員權益維護等，考試院表示，經人事主管、用人、訓練機關、職業團體及法律學界多次討論研商，並廣泛納入各方意見後，將在條例中明定。（編輯：黃國倫）1110126