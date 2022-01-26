駐荷代表接受荷媒專訪 強烈批評中國脅迫立陶宛

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）荷蘭知名「綠色阿姆斯特丹」昨天刊出專訪駐荷蘭代表陳欣新報導，她強烈批評中國脅迫立陶宛，呼籲歐盟團結，儘快拿出有效措施應對，否則將遭「分而治之」。

擁有政經影響力的「綠色阿姆斯特丹」（De Gronene Amsterdammer）周刊1月25日刊登專訪陳欣新報導，陳欣新指出，立陶宛與台灣合作是一個很好的決定，台灣也將努力證明這一點。

陳欣新說台灣設立10億美元融資基金，用於協助立陶宛與台灣的合資企業，另外還有2億美元基金將用於其他投資，台灣人民感謝維爾紐斯給予的支持。此外立陶宛2021年首度參加台北食品展就引起轟動，不同類型的啤酒和巧克力更是大受歡迎。台灣政府和民間更推出創意蘭姆酒食譜，「努力為台灣人的味蕾做好準備」，以迎接立陶宛2萬多瓶烈酒的到來。

她在專訪中強烈批評中國當前脅迫立陶宛的作法，指中國不僅制裁立陶宛企業，更脅迫歐盟企業撤出立陶宛，以懲罰立國同意以台灣名義設立代表處。而中國官媒「環球時報」稱：「立陶宛不過是大象腳下的老鼠，甚至是隻跳蚤」。陳欣新說，這完全是霸道行為。

陳欣新說，北京對立陶宛的極度反應用意是警告其他國家，不要步立陶宛後塵，否則便是與中國為敵，但中國的作法也可能發生在荷蘭公司身上，呼籲歐盟應該團結一致，儘快拿出有效措施來頂住壓力，否則將遭「分而治之」。

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在兩岸關係方面，陳欣新強調中國耀武揚威並不會影響台灣捍衛主權、民主和自由的決心，一國兩制對台灣毫無號召力，台灣年輕人完全不認同中國。

她表示，歐洲議會2021年以壓倒性票數通過友台決議案，支持台灣的國際參與和深化台歐盟關係，歐洲議會更首度籌組官方代表團訪問台灣，這些發展非常鼓舞人心，雖然議會決議並不具有約束力，但它們確實反映了民意所向。建議歐盟明確表示，無法接受中國攻擊台灣，不然將在所有領域引發重大後果。（編輯：韋樞）1110126