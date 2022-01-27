印度台北協會慶祝國慶 續推台印合作

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外交部長吳釗燮（右3）、法務部長蔡清祥（右2）等人27日晚間在台北出席印度台北協會舉辦的「2022印度共和紀念日」活動，和協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）（左4）等人比讚合影。中央社記者徐肇昌攝 111年1月27日

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（中央社記者王慶剛台北27日電）印度台北協會今天舉行「印度共和紀念日酒會」，慶祝印度國慶。印度台北協會會長戴國瀾表示，很榮幸見證印台關係的提升，未來將持續推動台印合作，發揮最大潛力。

戴國瀾（Gourangalal Das）以中英文雙語切換致詞。他表示，1月26日是印度的生日，也是一場民主盛宴慶典，更是印度所有慶典中最大型和絢麗的饗宴。72年前的今天，印度不畏多元差異及貧困挑戰，堅持以民主立國。對當時剛獨立的印度來說，無疑是一個冒險而勇敢的決定。

戴國瀾說，印度身為民主先驅，是首個將選舉權擴及所有成年公民的新建國家，70多年的歷史淬鍊更讓13億印度人民珍視民主的價值，很驕傲能位列全球最大民主國家。

因此，戴國瀾說表示深感榮幸，能與亞洲另一個年輕活力的民主政體台灣，分享印度國慶的喜悅。在疫情挑戰下，台灣再度展現獨樹一幟成績，不僅快速控制本土疫情，更向世界各國伸出援手，包括印度。而印度也在這場抗疫戰爭中發揮一己之力，更矢志不渝堅強面對與病毒的決戰。

戴國瀾說，去年儘管困難重重，台印雙邊的貿易成長仍創新高，很高興兩邊相互投資和商業夥伴關係有全新增長，高科技教育合作也持續穩健發展。

他說，今天也是一個珍惜並紀念台印人民友誼的日子。去年，當印度歡慶獨立75週年時，在台印度僑胞橫貫全島，以極大熱情展現愛國之心。他們透過大小的活動為印度喝采，更為台灣朋友展現印度的多元與活力。感謝一路陪著印度僑民的台灣夥伴、支持者及朋友，也期待在接下來幾個月有更多攜手合作的機會。

戴國瀾指出，能親眼見證並參與印台關係的提升，是他與印度台北協會全體人員莫大的榮幸與鼓勵，未來也將不遺餘力推動雙邊連結，以發揮台印合作的最大潛力。

外交部長吳釗燮致詞表示，很開心能參與今晚慶祝印度獨立75週年的活動，並表示自己與印度有很特別的連結，這也為什麼他總是很積極推廣台印關係。近年來，台印合作領域越來越擴大，包括貿易、教育、文化、科學等，也看到驚人的進步。舉例來說，台印雙邊貿易去年達到創紀錄的77億美金，年增64%。

吳釗燮說，他有自信在戴國瀾的領導下，台印關係會持續成長。他也很開心指出，台印友好不只對兩國有利，也對全球有利。去年全球與地區供應鏈重組，印度總理莫迪曾指出，投入資源、增加透明度，以及擬定相關時間表為改善全球供應鏈的3大要素。

吳釗燮說，同樣身為有活力的民主政體，台印共享自由、尊重人權法制等普世價值。透過與理念相近的夥伴合作，他有信心民主供應鏈能提供全球人民更永續、不受擾亂的生活。

他說，台印關係在疫情期間尤其升溫，更加突顯「在需要時提供幫助的朋友才是真正的朋友」（a friend in need is a friend indeed）。

他相信台印合作能共同面對更多挑戰，貢獻區域和平穩定與國際秩序。他也感謝在台印度社群，給予台灣的幫助與支持。最後，吳釗燮也感謝在場所有人，幫助台印關係更穩固，也期待見到台印更多合作。（編輯：蘇志宗）1110127