總統：防疫戒慎不恐慌 盡快施打疫苗

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（中央社記者賴于榛台北28日電）農曆春節將至，總統蔡英文今天呼籲，面對疫情挑戰「戒慎而不恐慌」，另根據科學分析，接種三劑疫苗，將有助於大幅降低死亡率及重症率，盼民眾互相勸說，符合資格者盡快施打疫苗。

總統今天上午在總統府召開國安高層會議，研商「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」以及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」。

總統府會後發布新聞稿指出，總統就防疫議題裁示指出，疫情衝擊全球已超過2年，病毒在變種，疫情在變化，台灣要以這2年的「台灣模式」為基礎，就不同階段的防疫措施及目標，審慎評估、動態調整、超前部署。

總統說，尤其，Omicron病毒變異株流行，全球疫情仍然嚴峻，本土疫情也有升溫趨勢，農曆春節期間，不免人潮流動增加，政府各項防疫工作不會鬆懈，也會確保醫療量能充足、保全醫療體系，請民眾安心。

總統也特別感謝相關防疫英雄，以及民眾團結防疫。她說，面對這波疫情挑戰，從邊境檢疫到社區防疫，從各類場所到大眾運輸工具的管理，中央地方會持續通力合作，落實各項防疫工作。

總統呼籲，民眾面對疫情挑戰「戒慎而不恐慌」，做好各項防疫措施，盡速接種疫苗，且根據科學分析，接種三劑疫苗，有助於大幅降低死亡率及重症率，請符合資格者，尤其是長輩趕快施打疫苗，「請大家勸大家」。

總統說，落實防疫、接種疫苗，這是保護自己，也保護他人，請大家共同提升台灣的防疫韌性，同時也讓經濟生計維持穩定。

今天國安高層會議與會者包括行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄與相關部會首長。（編輯：林興盟）1110128