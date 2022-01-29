韓國擬申請入CPTPP 鄧振中：台灣確實有壓力

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（中央社記者賴于榛、鍾佑貞台北29日電）韓國擬申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院政務委員鄧振中說，許多國家都陸續表達對CPTPP的興趣或已提出申請，台灣確實有壓力，而韓國雖有優勢，但也有對日關係跟韓國國內壓力要面對。

CPTPP2018年底生效，目前有11個成員國，英國去年2月申請加入後，進度最快，6月推進至「工作小組」階段，同年9月進入實質談判；台灣與中國去年9月分別提出申請，韓國則打算在今年3月至4月凝聚全民共識後，正式申請加入。

談到台灣申請案目前進度，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮接受中央社記者訪問時表示，目前觀察，CPTPP將優先把英國申請案處理完。

鄧振中告訴中央社記者，CPTPP一定會擴大，當然也盼有固定入會模式，根據掌握，許多成員國盼先處理英國的申請案，就是希望先形成英國模式，以利後續他國遵循。因此台灣等國的申請案，可能須等英國走完程序，政府將持續關注。

鄧振中說，英國是公認制度開放、老民主國家，且與多國簽訂自由貿易協定，但申請加入CPTPP仍經過長達數個月才進到實質談判，顯見相關準備工作與資料要到一定程度，CPTPP才會為申請國成立工作小組。

他表示，相較中國，台灣的法規準備、市場開放程度、透明化情形等方面，準備得較好，但韓國與歐盟、美國、加拿大、紐西蘭等都簽有自由貿易協定，相關制度算是先進。

是否擔心韓國「後發先至」，鄧振中說，許多國家陸續表達申請加入CPTPP，確實有壓力、也得小心，不過，韓國有優勢，也有政治環境、國內農漁業者的反彈以及韓日關係要處理；他國狀況無法操之在我，「只能繼續跑」。

此外，總統蔡英文元旦談話指示深化台美、台歐關係。鄧振中說，美國未來一定會挑關係密切的國家談自由貿易協定，台美關係經營不錯，接連在供應鏈、投資、環保方面都有對談機制，對屆時的洽簽都有幫助。

鄧振中說，台歐關係深化的下個目標是簽訂投資協定，歐洲議會也一直催促其執委會趕緊行動。（編輯：郭無患）1110129