立院臨時會落幕 朝野黨團新任幹部出爐

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立法院2月將展開新會期，各黨團幹部陸續交接。民進黨立法院黨團總召由柯建銘續任，但幹事長、書記長由鄭運鵬、陳歐珀接任；國民黨立法院黨團日前改選，總召為曾銘宗、書記長萬美玲、首席副書記長李德維。

柯建銘今天凌晨在臉書表示，史上開得最久的下半年會期，沒有寒假的臨時會終於落幕，感謝黨團成員共同努力，才能在昨天晚上正式結束，完成修憲、中央政府總預算、海空戰力提升特別預算及11項重大法案。

柯建銘指出，感謝幹事長劉世芳及書記長蔡適應，副幹事長黃世杰、蔡易餘，副書記長洪申翰、陳秀寳認真負責、全心投入一年，沒有他們共同努力，黨團戰力無法發揮。

柯建銘表示，昨天也循例完成民進黨團幹部7長交接，新任幹部包含幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀，副幹事長黃世杰、林靜儀，副書記長王美惠、林楚茵，並表示民進黨團是強棒出擊迎戰新會期。

柯建銘也打趣地說，忘了介紹總召是誰，而總召綁3個資格標，分別是70歲以上、擔任立委9屆以上，且是頭腦清楚、不計毀譽的一尾活龍。

國民黨團則在去年12月底改選下會期幹部，新任總召由曾銘宗出線，書記長則由萬美玲接任，首席副書記長為李德維。

民眾黨團日前也發布訊息，表示推選新會期的黨團幹部，總召由邱臣遠擔任，副總召由賴香伶委員擔任，幹事長由張其祿委員擔任。

至於時代力量立法院黨團，目前尚未傳出有黨團幹部異動訊息。（編輯：蘇龍麒）1110129