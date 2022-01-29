F-16V殉職飛官陳奕公祭 蔡總統親頒褒揚令

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）空軍飛官陳奕上尉11日駕駛F-16V（Block20）戰機執行戰備訓練時失事殉職，今天舉行公祭。總統蔡英文親頒褒揚令，告知陳奕「我們會繼續努力捍衛這片天空，謝謝你，你的任務結束了。」

空軍司令部上午於空軍嘉義基地舉行陳奕公祭典禮，蔡總統在國防部長邱國正陪同下，親頒褒揚令，並慰問家屬。空軍司令熊厚基代表蔡總統頒授陳奕忠勇勳章並追晉空軍少校，場面莊嚴肅穆，備感哀榮。

蔡總統致詞時說，「今天我們一起在這裡，陪伴陳奕少校走完最後一程」，她要代表國人同胞，向陳少校致上最深的感謝和敬意，感謝他守護國家、捍衛領空。

蔡總統說，除了代表國人感謝陳爸爸對國軍官兵的支持，也要請國防部務必代替陳奕照顧好他的家人。她也要跟陳奕說「我們會繼續努力捍衛這片天空，謝謝你，我們將永遠以你為榮。你的任務結束了。」

告別式中播放追思影片，陳奕女友親筆信描述9年相處的點滴回憶，她告訴陳奕「會好好照顧自己，不要擔心，也請你守護我，我會更加勇敢。任務結束了，我終於等到你落地了。」

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公祭典禮結束後進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），向陳奕移靈隊伍致上最崇高的敬意及追思，今天因為天候不佳取消4架F-16V戰機編隊通過啟靈隊伍。陳奕忠骸由C-130運輸機運往台北，將安厝於新店碧潭空軍軍人忠靈塔，以告慰英靈。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機1月11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行戰備訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，事後軍方發現疑似陳奕生理組織，經檢驗為陳奕本人，確定殉職。（編輯：管中維）1110129

空軍司令部29日上午在空軍嘉義基地舉行殉職飛官陳奕公祭典禮，總統蔡英文（前中）頒發褒揚令，並慰問家屬。中央社記者蔡智明攝 111年1月29日

空軍司令部29日上午在空軍嘉義基地舉行殉職飛官陳奕公祭典禮，公祭典禮結束後進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），向陳奕移靈隊伍致上最崇高的敬意及追思。中央社記者蔡智明攝 111年1月29日

空軍飛官陳奕上尉11日駕駛F-16V（Block20）戰機執行戰備訓練時失事殉職，29日舉行公祭，由空軍司令熊厚基（右）代表總統蔡英文頒授陳奕忠勇勳章並追晉空軍少校。中央社記者蔡智明攝 111年1月29日