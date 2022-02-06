政院指示積極協調專機接女足隊 盼8日順利返台

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行政院長蘇貞昌（後中）6日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形、醫療資源整備量能、貨輪進出及上船人員防疫措施、機組員防疫措施、漁船船員及接觸者防疫等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月6日

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，請教育部與環保署配合，在開學前完成校園清消；台灣女子足球代表隊的專機返國規劃，請外交部提供必要協助，對於確診團員醫療協助，請指揮中心提供最妥善的安排。

台灣女足今天下午將迎戰越南隊，據了解，目前外交部等相關單位正與印度協調，希望能在2月8日安排包機返台。

在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」的代表隊全體隊職員，經PCR核酸檢測，截至4日止有8名隊職員確診COVID-19，均為輕症；外交部安排在6日代表隊比賽結束後，儘速以專機載送返國。

行政院發言人羅秉成指出，蘇貞昌上午召開擴大防疫會議時表示，有賴於指揮中心調度妥適，目前國內醫療資源整備量能尚屬充裕，有關一般型及加強型的集中檢疫所轉換等相關量能，請指揮中心視情況機動調整。

蘇貞昌表示，貨輪管制、機組員防疫及遠洋、沿近海漁船的防疫措施，請交通部及農委會加強落實並持續緊盯。有關中小學校園清潔消毒作業，請教育部與環保署持續配合，如期在開學前完成，維護安全的校園環境。

蘇貞昌說，台灣女子足球代表隊的專機返國規劃，請教育部掌握相關時程，並請外交部提供必要協助，對於確診團員相關醫療協助，請指揮中心提供最妥善的安排。

教育部表示，中小學行政人員及環保署都明天將開始上班，教育部已請環保署協助，將在11日開學前完成校園清潔消毒作業，學生在開學2週內，在校內用餐時應使用隔板；此外，有關台灣女子足球代表隊專機返台安排，目前都按規劃期程進行。

指揮中心表示，為因應疫情擴大篩檢的家用快篩試劑需求，1月已緊急採購54萬餘劑，在撥發桃園機場、國內機場及港口、高雄市政府與桃園自貿園區內外工廠、企業後，預計庫存約33.5萬劑。將配合疫情防治擴大篩檢政策，統籌調度撥用家用快篩試劑，並視需要採購，以維持快篩試劑安全儲備。

指揮中心說，有關聘僱移工人數達50人以上事業單位的外籍移工及本國勞工篩檢所需的家用快篩試劑需求，經濟部已與勞動部協調，除熱區防疫需求由指揮中心提供外，其餘應由業者自行洽購，並視情形由經濟部協助。有關加強型及一般型集中檢疫所的轉換，也會視疫情發展情形進行調整。

有關日前貨輪染疫事件，交通部指出，航港局已在1月25日修訂實施「港埠登船作業管理防疫規定」，強化港區登船管制措施，並在1月28日新增規範登船作業行為，各國際商港已設置16處登船檢查站，並已要求各單位落實高風險港區的加強防疫措施。

有關機組員防疫措施部分，交通部表示，目前已依指揮中心指引，確切落實國籍航空公司機組員的防檢疫措施以及航空器清潔消毒作業，民航局也已持續派員執行不定期檢查。

有關遠洋漁船及沿近海漁船的防疫作為，農委會說，目前都依指揮中心指引辦理並持續滾動檢討，未來將持續配合指揮中心的防疫措施並與各相關機關單位合作，積極確切落實相關防疫規範。（編輯：黃國倫）1110206