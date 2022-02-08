吳釗燮通話瓜地馬拉新外長 盼深化兩國合作

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（中央社記者王慶剛台北8日電）外交部長吳釗燮今天與友邦瓜地馬拉新任外長通話，就兩國邦誼交換意見，並期盼雙方繼續深化各項合作。

外交部今天透過新聞稿表示，吳釗燮今天與友邦瓜地馬拉新任外長步卡羅（Mario Búcaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與等議題深入交換意見。吳釗燮祝賀步卡羅榮膺新職，表達將與步卡羅攜手合作，共同致力深化台瓜雙邊關係。

外交部表示，步卡羅也指出，台瓜兩國共享自由民主普世價值，是理念相近國家，肯定台瓜雙邊合作計畫成果，對台灣提供瓜國的各項協助表達謝意，並盼繼續深化各項合作，包括兩國外交部之間的交流。

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外交部說，對於瓜國堅定支持台灣參與國際社會，吳釗燮也代表台灣政府及人民表達由衷感謝。步卡羅強調，願意在既有的良好基礎上持續在國際社會為台灣發聲，讓世界瞭解台灣的貢獻及其應有的地位。

外交部指出，步卡羅通話時特別轉達瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）對總統蔡英文及台灣人民的問候，並邀請蔡總統及吳釗燮擇機訪問瓜地馬拉。吳釗燮也誠摯歡迎瓜國總統及步卡羅擇期訪台，深化兩國友好邦誼。（編輯：林興盟）1110208