天弓飛彈包商用中國劣質品 中科院：驗收時即送辦

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（中央社記者游凱翔台北9日電）媒體今天報導，天弓飛彈承包商竟使用中國劣質品。中科院回應，去年3月履約驗收時發現包商不法行為，已經移送法辦，並啟動應變機制，沒有影響武器產製及各項專案任務推動。

鏡週刊今天報導，國家中山科學研究院爆重大軍購弊案，天弓飛彈竟用中國劣質品。

中科院發布新聞稿回應指出，報導中提到有關矽控整流器採購案，是中科院於民國109年8月上網公告招標，去年3月履約驗收時，發現承包商不法行為就立即主動移送司法偵辦，並提告求償。

中科院指出，不肖廠商履約變造原廠證明，以陸製品、膺品交貨等不法行為，中科院都嚴格把關，同時建立與原廠聯繫確認機制，以防止類似案件再生。

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至於報導提及會影響國安的飛彈零件採購案，中科院指出，採購驗收發現不法時，即立刻啟動應變機制，並未影響武器產製及各項專案任務推動。

中科院強調，採購均以公平公開原則辦理，歡迎國內業者投入國防產業，共同推動國防自主發展，也會秉持戒慎恐懼、如履薄冰的精神，落實各項安全管控作為，確保各項專案任務如期、如質達成，滿足建軍備戰需求。（編輯：郭無患）1110209