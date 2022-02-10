國家人權委員會訪查兒少性侵受害者 盼改善制度

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（中央社記者王慶剛台北10日電）國家人權委員會今天表示，已針對兒少安置機構及校園性侵議題，展開系統訪查研究，要聆聽受害者的聲音，探究社會、文化、制度等結構性問題，提出改善制度面的建議。

國家人權委員會今天透過新聞稿指出，針對「兒少安置機構及校園性侵」議題，展開系統性訪查研究工作，將訪談安置機構、校園裡曾遭受性侵害或性剝削的兒少受害者，即便現已長大成人，也將列為訪查對象，這項系統性訪查研究是由國家人權委員會委員紀惠容與張菊芳共同督辦。

紀惠容及張菊芳說，國家人權委員會議決議啟動「兒少安置機構及校園性侵」系統性訪查研究，經過一年的資料研究收集、籌備，將於今年6月，徵募曾於兒童、青少年時期，在機構或是校園遭受性侵害且有意願參與的民眾，不限年齡，加入訪談，訪談內容將以瞭解系統面、制度面、結構面問題為主，全程將確保個人資料的保密，未來的訪查研究報告也不會公開任何個人訊息，歡迎有意願的民眾屆時共同參與。

國家人權委員會表示，由於這是國家人權委員會成立後，首次針對系統性人權議題進行訪查研究，需要釐清相關法規面及執行面問題，並已於民國110年3月28日、6月28日，分別邀請國家人權委員會諮詢顧問及相關領域專家學者、機關代表等，召開2場諮詢會議，就受害者證詞如何蒐集、訪談機制如何建立、研究對象定義與範圍、責任通報、移送偵查或其他轉介措施、個人資料蒐集、處理及利用等議題，徵詢相關專家意見。後續仍將視議題需要，適時辦理諮詢會議。

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國家人權委員會指出，鑒於研究的訪談對象為性侵受害者，具高度敏感性，國家人權委員會也先後辦理5場次在職訓練課程，邀請國內處理兒少性侵案件具有豐富實務經驗，或長期研究保護性業務相關法律與心理諮商專業的學者專家，舉辦訓練課程，以增進參與訪查研究人員的專業知能及敏感度，提升核心素養。

紀惠容及張菊芳說，國家人權委員會辦理「兒少安置機構及校園性侵議題」系統性訪查，就是要聆聽受害者的聲音，探究社會、文化、制度等結構性問題，提出改善制度面的建議，期盼未來能與民間團體、專家學者、有關機關等利害關係人合作，以共同促進、保障兒童及少年人權。（編輯：蘇志宗）1110210

兒少安置機構校園性侵議題系統性訪查教育訓練－「如何避免誘導式詢問－從性侵害司法訪談制度談起」（國家人權委員會提供）中央社記者王慶剛傳真 111年2月10日