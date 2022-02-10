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立陶宛外長力挺台灣駐處名 外交部表達最深感謝

2022/2/10 20:00
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（中央社記者王慶剛台北10日電）立陶宛外長藍斯柏吉斯近期訪問澳洲時表示，立陶宛深信台灣人民有權以「台灣」為名設立代表處，此立場堅定不變；外交部表達感謝，強調台灣將以實際行動支持立陶宛度過經濟難關，展現民主陣營的團結與韌性。

外交部今天透過新聞稿表示，已注意到立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）2月10日訪問澳大利亞，慶祝立陶宛駐澳洲大使館開幕暨獨立紀念日，並且發表「以規則為基礎的世界秩序正遭受攻擊：借鏡烏克蘭及台灣」為主題的演說。

外交部說，藍斯柏吉斯指出，立陶宛始終堅守自由、民主與人權價值，面對中國蠻橫的經濟脅迫，立陶宛絕不退縮，並呼籲全球民主陣營團結一致，維護以規則為基礎的國際貿易體系。他在回應媒體時強調，立陶宛深信台灣人民有權以「台灣」為名設立代表處，此立場堅定不變，且未違反立陶宛的國際義務與承諾。

藍斯柏吉斯說，立陶宛將致力與包括澳洲等印太地區民主夥伴發展經貿實質關係，以維繫自由民主，共創互惠繁榮。

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外交部強調，對於立陶宛政府，尤其是藍斯柏吉斯多次公開闡述，就台灣駐處名稱始終堅定立場、毫不動搖，尊重台灣2350萬人民的自由選擇，外交部表達最深感謝，並重申國際社會應堅決力挺立陶宛，譴責中國持續以經濟脅迫方式逼迫立陶宛，侵害立陶宛的國家主權，違反國際貿易規則，擾亂自由市場經濟秩序。

外交部指出，中國的威權霸凌行徑絕不為世界各國所容忍，台灣將持續與國際民主盟友同心協力，以實際行動支持立陶宛度過經濟難關，展現民主陣營的團結與韌性。（編輯：黃國倫）1110210

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