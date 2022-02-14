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總統：建立更完整志工制度 鼓勵投入社會服務

2022/2/14 12:15（2/14 12:41 更新）
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總統蔡英文（前中）14日上午在總統府接見第28屆志願服務楷模金駝獎得獎人，感謝志工朋友服務社會的貢獻與付出。中央社記者鄭傑文攝 111年2月14日
總統蔡英文（前中）14日上午在總統府接見第28屆志願服務楷模金駝獎得獎人，感謝志工朋友服務社會的貢獻與付出。中央社記者鄭傑文攝 111年2月14日
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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天說，政府會因應社會趨勢，建立更完整的志工制度，鼓勵更多的銀髮、家庭和企業志工，一起投入社會服務的行列。

蔡總統今天上午在總統府接見第28屆志願服務楷模「金駝獎」得獎人。她說，每一位得獎人，都把「助人最樂、服務最榮」的志工精神發揚光大。她看了大家的服務事蹟，非常感動，「台灣有你們真好」。

蔡總統細數得獎人事蹟，包括，來自台中市紅十字會的郭功陽，擔任水上救災志工已經30年，參與許多救援任務，積極推廣水上安全救生運動；擔任國小志工的羅碧琴20年來風雨無阻，用愛心和耐心，在校園周邊守護孩童的安全。

蔡總統指出，政府也會因應社會趨勢，建立更完整的志工制度，包括提供相關獎勵及表揚，積極舉辦志工研習等活動，鼓勵更多的銀髮、家庭和企業志工，一起投入社會服務的行列。（編輯：楊蘭軒）1110214

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