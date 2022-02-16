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駐以色列代表李雅萍 拜會拉馬干市長促交流

2022/2/16 07:04（2/16 07:16 更新）
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駐以色列代表李雅萍（右）14日拜會拉馬干市長何克涵（左）時，致贈畫家郭雪湖「南街殷賑」畫作，盼開啟文化交流。（駐以色列代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年2月16日
駐以色列代表李雅萍（右）14日拜會拉馬干市長何克涵（左）時，致贈畫家郭雪湖「南街殷賑」畫作，盼開啟文化交流。（駐以色列代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年2月16日
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（中央社記者何宏儒安卡拉16日專電）駐以色列代表李雅萍日前拜會拉馬干市政府，就加強城市交流、文化及教育合作，與巿長何克涵交換意見。

駐以色列代表處昨天在新聞稿中指出，李雅萍14日拜會拉馬干市（Ramat Gan）市長何克涵（Carmel Shama Hacohen）時，祝賀建城100週年的拉馬干市各項治理成就。

李雅萍指出，桃園市與拉馬干市於2016年締結姊妹市，不僅為雙邊城市交流注入新能量，也進一步深化台、以兩國人民情誼，期盼在國際疫情過後，能與拉馬干市有更多文化及教育交流。

何克涵表示，台灣的高科技發展聞名全球，是全世界不可或缺的商業夥伴。此外，台灣文化豐富多元，期盼藉由教育及文化活動，為青年世代搭建友誼的橋梁。

拉馬干市位在特拉維夫（Tel Aviv）附近。新聞稿指出，該市近年來發展迅速，吸引以色列高科技公司及國際企業進駐，世界最大鑽石交易中心也設立在拉馬干市。何克涵於2018年當選市長。（編輯：周永捷）1110216

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