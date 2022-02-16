駁斥跳船潮 趙天麟：湧言會決策財務獨立

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（中央社記者王揚宇台北16日電）三立媒體集團董事長、民進黨湧言會精神領袖林崑海14日辭世，外界關注是否引發跳船潮。湧言會要角、民進黨立委趙天麟今天受訪說，湧言會決策、財務獨立，完全沒有嗅到跳船潮的味道，他與湧言會召集人王定宇也沒有爭奪權力問題。

林崑海從計程車司機成為媒體霸主，也鍾情政治，其支持的民代為骨幹的湧言會，近年來成為民進黨內派系之一；如今「海董」林崑海辭世，媒體報導這將牽動湧言會決策核心間的角力，更將引發跳船潮。

湧言會決策委員之一的趙天麟今天接受媒體訪問時指出，過去的海派、海國會，算是較鬆散的政治組織，因此他們幾個跟海董較熟識的人、以王定宇為首，建議林崑海可以協助海派轉型為政治派系，即較剛性、以青壯世代為主的湧言會。

趙天麟說，湧言會有設決策委員會，屬於集體領導及決策，在財務、決策及人才延攬上也獨立運作，林崑海沒有介入。

趙天麟舉例，湧言會這次推出20名以上新人參選議員，加上要拚連任的現任議員，龐大的輔選經費，就是由決策委員共同負擔，輔選工作也是一起處理。

趙天麟也指出，湧言會成立後，林崑海退居幕後，回到媒體經營者的角色，湧言文化基會只提供湧言會舉辦青年營隊及活動的贊助，因此外界指林崑海政媒兩棲，這不盡公道。

外界關注林崑海辭世後，湧言會是否會出現跳船潮；趙天麟說，完全沒有嗅到這種味道，而且媒體報導若干民進黨黨公職跳船，這樣的形容對他們很不公平，也有失公允。

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至於和王定宇之間會不會有競合、奪權問題；趙天麟強調，王定宇依然是召集人，下次民進黨中常委選舉仍會推舉王定宇，兩人各司其職，不會有奪權的問題。

趙天麟也提到，對於未來的選舉，不會有任何一個人離開戰場，對於林崑海的辭世，他感到極為不捨，但湧言會的初衷就是要成立真正獨立自主、青壯世代的派系，湧言會會向各界證明，大家很快就能檢驗。（編輯：蘇龍麒）1110216