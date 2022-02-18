總統偕湧言會弔唁林崑海 遺孀透露他病榻掛心公投

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）三立媒體集團董事長林崑海病逝，總統蔡英文今天在湧言會成員陪同下南下弔唁，湧言會召集人王定宇說，林崑海妻子張秀透露丈夫病重仍掛念1218公投，總統也向其遺孀表達慰問。

蔡總統上午9時50分南下高雄抵林崑海靈堂弔唁，並在內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、以及全國數十名湧言會成員、多名高市民代陪同下參香致意，也一一向林崑海妻子張秀、子女等親屬致意慰問，隨後搭車離去，現場未受訪。

湧言會召集人王定宇現場接受媒體聯訪表示，總統於公於私都和林崑海是很好的朋友，剛才林崑海妻子張秀雖然身體虛弱也很傷心，但總統有安慰說他的志業大家會一起幫忙守住。

王定宇透露，張秀特別向總統提到海董去年12月入院時已經不太能說話，但仍努力舉起左手寫下「12月18日」，後來才知道他即使在加護病房病榻上不能講話，仍在關心當天舉行的4大公投，講到這段時甚至一度情緒激動講不下去。總統聽了相當感動，所以才說林崑海對台灣的「疼心」（愛心）和要做的事情，好朋友們都會幫忙守住完成。

王定宇也說，三立總經理、林崑海妻舅張榮華和董事長及張秀從高雄路邊攤打拚起來，3人情誼相當深厚，所以總統除了請張榮華不要傷心，也感謝三立在本土和台灣優先上做的努力，張榮華則感謝總統關心。

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另外，國民黨主席朱立倫上午9時30分也在國民黨高雄市議長曾麗燕、國民黨高市黨部主委許福明和多名黨籍高市議員陪同下前來送林崑海最後一程，不過他在拈香致意後面對敏感政治話題，一律拱手作揖婉拒回答，僅不停說「謝謝，尊重家屬」，隨後上車離去。

三立媒體集團董事長林崑海14日病逝於高雄榮民總醫院，享壽70歲，靈堂設於高雄八鳳會館。佈置完成後開放各界追思，上午包括全國數十名湧言會成員、高市綠營民代都先後到場，且府會5院院長這兩天也將南下弔唁，一起送海董最後一程，告別式預定2月26日舉行。（編輯：黃世雅）1110218

三立媒體集團董事長林崑海病逝，總統蔡英文（前右2）18日上午南下，由湧言會成員陪同赴靈堂致哀。中央社記者董俊志攝 111年2月18日

三立媒體集團董事長林崑海病逝，總統蔡英文（右2）18日南下赴靈堂弔唁，並向林崑海家屬致意。蔡總統停留約3分鐘，未受訪。中央社記者董俊志攝 111年2月18日

三立媒體集團董事長林崑海病逝，國民黨主席朱立倫（右2）18日南下赴靈堂致哀。右為湧言會召集人王定宇。中央社記者董俊志攝 111年2月18日