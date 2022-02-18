匡列隔離防疫旅館費 國民黨團要求中央政府全額負擔

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（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾接觸COVID-19確診者遭匡列後入住防疫旅館，部分縣市由民眾自行負擔費用。國民黨立法院黨團今天表示，防疫紓困特別預算多次追加後，總金額高達新台幣8400億元，要求中央政府應全額負擔民眾遭匡列隔離的費用。

國民黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維今天上午舉行「8400億防疫紓困預算花光了？匡列隔離宿費，國家全額負擔」記者會。

曾銘宗指出，依照中央流行疫情指揮統計，過年期間隔離人數高達1.6萬人，近期更有許多民眾因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊遭匡列，甚至強制送進防疫旅館隔離，等同1個人要自行負擔上萬元。

曾銘宗表示，目前與確診者足跡重疊後遭匡列者，其隔離費用依規定應是由地方政府負擔，但各縣市政府財政狀況不一，導致部分縣市全額補助，其他縣市則僅補助部分，遭隔離民眾變成二等居民。

曾銘宗說，民眾守法配合政府隔離，卻付出高額代價，這種情況非常不合理；中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算高達8400億元，錢應用在刀口上，為符合公平合理、有效執行防疫，國民黨團認為遭匡列隔離費用應由中央政府全額負擔。

李德維表示，中央政府編列高額的防疫紓困預算，難道沒有錢支付隔離補助費用嗎。他要求，民眾遭匡列隔離的補助費用不該一國多制，政府應全額負擔，指揮中心和衛生福利部應拿出具體解決辦法。（編輯：楊蘭軒）1110218