蘇貞昌：黃郁婷行為極為不當 不符民眾期待

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（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌日前要求調查競速滑冰選手黃郁婷的不當言行，被批評為秋後算帳。蘇貞昌今天說，國手應維護國家尊嚴，相關行為極為不當，不符民眾期待，他已經責成體育署做處置與規範。

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議。蘇貞昌19日時要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。但這也引發藍營批評是秋後算帳。

蘇貞昌上午出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid 開幕典禮」受訪時說，國手代表國家有她的責任，應該維護國家尊嚴、榮譽，相關行為極為不當，不符民眾期待，他已經責成體育署做相關處置與規範。

關於行政院8日宣布將開放日本福島5縣食品進口，10天預告期今天截止，預料將成為立法院新會期朝野攻防焦點。蘇貞昌說，政府非常重視食安，一定為民眾的食安把關，世界各國、包括台灣申請加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）會員國都允許福食進口，只剩中國全面禁止；對於相關產品政府會用比國際更嚴格規範，並依相關程序嚴謹處理、把關，請民眾放心。

蘇貞昌說，公投時全國人民已經清楚表示，大家同意遵守國際規範、用科學標準，為了台灣的經濟要走出去跟國際貿易；希望民眾放心，政府會為食安把關，一起為加入國際經貿組織努力。（編輯：郭無患）1110221