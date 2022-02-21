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北京冬奧2/300

汪洋會見新黨主席吳成典

2022/2/21 20:14
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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國全國政協主席汪洋今天在北京以視訊方式，會見出席北京冬奧閉幕式的新黨主席吳成典一行。他聲稱，「台灣同胞以不同方式積極參與冬奧會」，是「兩岸一家親的生動體現」。

新華社報導，汪洋在視訊會見首先歡迎吳成典一行出席北京冬奧會閉幕式，並指北京冬奧是「所有中國人的共同主場」，冬奧會取得圓滿成功是「全體中華兒女的共同榮耀」。

汪洋聲稱，「台灣同胞以不同方式積極參與冬奧會，是兩岸一家親、共圓中國夢的生動體現。在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞不能缺席也不會缺席」。

他聲稱，台海形勢越是複雜嚴峻，越能凸顯堅守民族大義的價值所在。希望台灣民眾「看清時和勢、認清利和害、辨別真和偽」，深刻認識統一是「歷史大勢」，堅定不移反對「台獨分裂行徑和外部勢力干涉，築牢反獨促統的強大陣線」。

據報導，吳成典宣稱，希望兩岸「通過交流融合、對話溝通逐步走向和平統一」。他並以北京冬奧口號「一起向未來」說，新黨「願作先鋒」，「在推進國家統一的征程上，共同點燃屬於兩岸人民的希望聖火」。（編輯：邱國強）1110221

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