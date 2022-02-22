黃郁婷已補助經費難追回 教部傾向討論停發或減少

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（中央社記者許秩維台北22日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷參加北京冬奧，言行引發爭議。教育部次長林騰蛟今天表示，比賽已結束，已補助經費不太可能追回，針對新年度計畫傾向討論是否停發或減少補助。

黃郁婷參加2022年北京冬季奧林匹克運動會，在備戰期間，先於社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，後續又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等言論，引發爭議。

教育部長潘文忠昨天表示，黃郁婷參加冬奧，一再出現不當言行，體育署正整理相關資料，兩週內將邀請中華奧會和滑冰協會，針對黃郁婷的經費補助、參賽等事項討論，做出決議和處分。

教育部次長、體育署代理署長林騰蛟今天告訴中央社記者，冬奧結束後，選手補助一般都會由協會提報計畫，針對滑冰協會提報的新年度經費補助，體育署將開會討論並針對補助做出處分，減少或停發補助都有可能。

蘋果新聞網報導，黃郁婷去年在參賽和訓練經費上，共領到新台幣139萬元補助。不過，林騰蛟今天並未證實補助金額數目。

林騰蛟提到，冬奧比賽已完成，不太可能追回已補助經費，只能針對新年度補助計畫處理；針對代表隊選手言行有損國家形象的部分，體育署會盡快修法，包括言行標準規範和後續處理機制，希望能在6月世大運舉行前完成，但修法只能向後生效，不能往前追溯。（編輯：陳政偉）1110222