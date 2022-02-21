教長：黃郁婷冬奧一再言行不當 2週內決議處分

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（中央社記者許秩維台北21日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷參加北京冬奧，言行引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，黃郁婷在冬奧一再出現不當言行，傷害國人感情，2週內將討論並做出決議處分。

黃郁婷參加2022年北京冬季奧林匹克運動會，在備戰期間，先於社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，後續又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等言論，引發爭議。

教育部長潘文忠今天出席「111年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前受訪時提到，黃郁婷參加冬奧，一再出現不當言行，非常不妥，體育署正在整理相關資料，兩週內將邀請中華奧會和滑冰協會，針對黃郁婷的經費補助、參賽等事項討論，做出決議和處分。

針對黃郁婷事件，立法院中國國民黨黨團總召曾銘宗日前表示，行政院作法是大砲打小鳥。

潘文忠指出，黃郁婷一開始著中國隊服練習後，曾為自己行為不當而致歉，但之後仍一再出現不適當言行和舉止，比賽結束後，又以挑釁言行回應國人對此事的看法，這已經不是可以用一次不小心來形容。

潘文忠也說，代表國家參賽的選手，參加培訓等補助都來自人民納稅錢，要記得自己代表國家，言行要符合國人期待，不應傷了國人感情。（編輯：屈享平）1110221