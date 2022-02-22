反貪組織爆宋楚瑜瑞士存款 親民黨：指控全非事實

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（中央社記者王承中台北22日電）「組織犯罪與貪腐舉報計畫」指親民黨主席宋楚瑜曾在瑞士信貸銀行存超過新台幣4億元，並指宋楚瑜收取拉法葉艦採購案回扣。親民黨今天表示，內容完全與事實不符，盼各方莫再散佈不實訊息，否則將循法律途徑。

前駐美代表處政治組組長趙怡翔昨天在臉書發文指出，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）被揭數十年來疑大量經手黑錢，客戶名單包括宋楚瑜，宋楚瑜當年陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於新台幣4億1500萬）。

披露這份名單的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」也指出，國民黨曾指控宋楚瑜挪用黨的數百萬美元資金並告上法庭，但最終撤銷指控，此後又遭前法國外交部長指控收取拉法葉艦採購案回扣；宋楚瑜否認貪腐，外界也未找到他收取回扣的證據。

親民黨今天發布新聞稿指出，宋楚瑜在國民黨秘書長及台灣省政府服務期間，從未介入任何與「拉法葉艦案」購買的相關事宜，更遑論收受拉法葉艦的回扣佣金。

親民黨表示，該網站提到，根據法國前外長杜馬所說，有4億美元的佣金付給國民黨秘書長。此一說法更是指鹿為馬，胡說八道。當時針對拉法葉艦案所成立的特調小組也對杜馬所透露拉法葉艦佣金流向徹查過，也說明了未發現有任何與宋楚瑜相關金錢往來的情形。上述均有相關報導可供查證，為何偏偏要不斷指鹿為馬，以訛傳訛。

親民黨表示，對於某些人士第一時間以「直譯外文」方式對宋楚瑜提出質疑，親民黨既已提出相關證據予以澄清，期盼各方莫再繼續散佈不實訊息。

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親民黨指出，「拉法葉艦案」受到國際及台灣社會廣泛關注，政府有責任公開對此案加以釐清說明、匡正視聽。而2000年總統大選，國民黨捏造所謂「興票案」，誣指宋楚瑜侵吞公款，經司法檢調單位嚴謹的司法程序詳細調查後不起訴處分確定，還給宋楚瑜清白。

親民黨表示，日後如再有人或媒體以移花接木、斷章取義的方式，影射或指稱宋楚瑜有侵吞公帑或涉及「拉法葉艦案」，將循法律途徑捍衛親民黨權益及宋楚瑜的名譽。（編輯：謝佳珍）1110222