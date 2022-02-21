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趙怡翔指宋楚瑜曾在瑞士信貸銀行存4億 應儘速說明

2022/2/21 23:16（2/21 23:46 更新）
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前駐美代表處政治組組長趙怡翔22日在臉書發文指出，瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，客戶名單包括親民黨主席宋楚瑜（圖）。（中央社檔案照片）
前駐美代表處政治組組長趙怡翔22日在臉書發文指出，瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，客戶名單包括親民黨主席宋楚瑜（圖）。（中央社檔案照片）
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（中央社台北21日電）前駐美代表處政治組組長趙怡翔今天深夜在臉書發文指出，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）今天被揭數十年來疑大量經手黑錢，客戶名單包括親民黨主席宋楚瑜，他當年陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於新台幣4億1500萬）。

對此質疑，記者晚間11時截稿前，仍無法取得宋楚瑜

宋楚瑜小檔案

  • 民國31年3月16日出生
  • 現職：親民黨主席
  • 學歷：美國喬治城大學政治學博士、美國天主教大學圖書館學碩士、美國加州大學柏克萊校區政治學碩士、政治大學外交系畢
  • 經歷：政治大學國際關係研究中心兼任研究員、行政院院長秘書、台灣大學兼任副教授、台灣師範大學兼任副教授、行政院新聞局副局長、局長及政府發言人、總統秘書、國民黨中央委員會副秘書長、常務委員、秘書長、國民黨文工會主任、台灣省政府主席、台灣省省長

資料來源：亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議領袖代表

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方面的回應。

不過，披露這份名單的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」也指出，國民黨曾指控宋楚瑜挪用黨的數百萬美元資金並告上法庭，但最終撤銷指控，此後又遭前法國外交部長指控收取拉法葉艦採購案回扣；宋楚瑜否認貪腐，外界也未找到他收取回扣的證據。

趙怡翔在臉書發文指出，瑞士信貸銀行今天被揭數十年來疑大量經手黑錢，而其中客戶名單外流給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）及紐約時報、衛報等46家新聞機構。該銀行客戶名單中出現了宋楚瑜。

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他說，「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料顯示，宋楚瑜是在1993年開啟個人帳戶，當年他正從中國國民黨秘書長轉任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束；宋楚瑜並陸續存入1367萬瑞士法郎。

趙怡翔指出，宋楚瑜應儘速提出回應，向台灣民眾清楚交代他為何在擔任公職開設瑞士銀行帳號，以及折合約新台幣4億1500萬存款的由來及去向。（編輯：林克倫）1110221

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英國衛報：瑞士信貸銀行資料外洩 巨額黑錢全曝光跨國調查稱客戶藏黑錢 瑞士信貸銀行否認涉不法
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