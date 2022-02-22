駁斥瑞士存款 宋楚瑜：藍白合才把我扯進去

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親民黨主席宋楚瑜（中）22日表示，他從政以來未參與任何拉法葉艦的會議交涉或會談，誰再抹黑就訴諸法律。圖為宋楚瑜22日晚間出席在日台交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」。中央社記者裴禛攝 111年2月22日

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（中央社記者王承中台北22日電）「組織犯罪與貪腐舉報計畫」指親民黨主席宋楚瑜曾在瑞士信貸銀行存超過新台幣4億元，並指宋楚瑜收取拉法葉艦採購案回扣。宋楚瑜今天表示，對選舉期間的炒作不以為然，就是那個藍白合，才把他給扯進去，誰再抹黑就訴諸法律。

前駐美代表處政治組組長趙怡翔昨天在臉書發文指出，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）被揭數十年來疑大量經手黑錢，客戶名單包括宋楚瑜，宋楚瑜當年陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於新台幣4億1500萬元）。

親民黨今天發布新聞稿指出，內容完全與事實不符，盼各方莫再散布不實訊息，否則將循法律途徑。

宋楚瑜晚間出席日本天皇華誕慶祝酒會，會後接受媒體聯訪再次親自澄清。他表示，對於像這樣在選舉期間的炒作，他很不以為然。他從政以來，包括在國民黨及在省政府期間，從未參與任何拉法葉艦的會議交涉或會談，根本沒有參與任何這件事情，怎麼會有這些說法，真是莫名其妙。

宋楚瑜指出，2000年大選，國民黨捏造興票案抹黑他，他心裡非常了解。他今天很感慨的是，當年國民黨搞個興票案，開除他以及所有支持他參選的國民黨好朋友。今天前法務部長廖正豪公祭，廖正豪是他當年競選總部主委，這麼優秀的法律人，在選舉時去操作，他認為非常糟糕。

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宋楚瑜表示，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉艦採購案這件事情，政府有責任把誰拿了錢，到底發生什麼事情查清楚，給社會交代。他強調，他已經把這個事情說明白，若再有人故意抹黑，他一定訴諸法律。

媒體詢問，是否有瑞士4億元的帳戶？宋楚瑜則說，「連這個事情都沒有，會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」。（編輯：張均懋）1110222