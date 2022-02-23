劉建忻：新人新制採確定提撥 3月中草案送立院

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（中央社記者陳俊華台北23日電）銓敘部針對112年後新進公務員規劃退撫新制，網路流傳為「二次年改」。考試院秘書長劉建忻今天說，為避免造成退休公務員恐慌，較貼切的說法是「新人新制」，預計3月中提出草案。

銓敘部日前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，由現行採行的「確定給付制」改為改良式的「確定提撥制」，由第一層的公保基金搭配第二層的個人專戶，提供不同收益、風險的多元化投資標的組合。

考試院長黃榮村上午率劉建忻、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔、保訓會主委郝培芝等人與媒體茶敘。

網路流傳「年改委員會」再度開會並做成決議，將進行二次年改。劉建忻說，退撫新制比較貼切的形容是「新人新制」，因退休公務員可能會以為這跟他們有關，造成一些恐慌與心理的不安，但新制適用對象是112年後的新進公務員，希望外界不會有要二次年改的誤解。

周志宏表示，草案將在明天的考試院院審查會中進行審查，通過順利的話，預計在3月初的考試院會通過；但因退撫新制涉及教育部主管的公立學校教職員，因此要等相關草案通過，預計3月中旬送到立法院審議。

因112年後新進公務員不再參加現有的退撫基金，外界關注基金何時會用罄。周志宏說，因新人新制是參加新的基金，原有退撫基金收入會減少，第一年約減少新台幣4億元、第二年減少15億元，但因年改後有挹注款，加上退撫基金的績效不錯，已逐步改善基金狀況。

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周志宏說，待第8次精算報告出來後，預估退撫基金用罄年限會大幅往後延，年改後基金的體質也越來越好；另外，草案中也將政府要定期撥補的規定明文入法，讓公務人員安心。

黃榮村表示，原本估算退撫基金在134年可能用罄，但這兩、三年基金操作很厲害，獲益率在政府基金中都名列前茅，因此用罄年限已經往後延；他也強調，基金只有用罄，沒有破產的問題，因為在用罄前政府就會撥補財源。（編輯：黃國倫）1110223