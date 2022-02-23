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總統譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權 賴清德同步聲援

2022/2/23 22:41
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（中央社記者溫貴香、王慶剛台北23日電）俄烏情勢緊張，總統蔡英文今天譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權，鼓勵有關各方理性和平解決爭端。她強調，政府將採取措施加強軍事準備和對抗認知戰，同時確保經濟穩定。

總統蔡英文、副總統賴清德晚間不約而同在Twitter發文。總統譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權，鼓勵有關各方理性和平解決爭端。政府將採取措施加強軍事準備和對抗認知戰，同時確保經濟穩定。

賴副總統表示，台灣人民和政府與烏克蘭站在一起，自決原則不能被蠻力抹去。

總統蔡英文上午聽取烏克蘭情勢報告後，除譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權，也指示持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰，並要求行政部門持續關注全球經貿變數，評估及加強整體因應規劃，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。

自由時報今天報導，台灣也研擬參與國際間對俄羅斯的制裁，祭出禁止輸入半導體等科技產品進入俄國。總統府對此表示，做為國際社會一員，台灣願意參與各項有助和平解決爭端的努力。（編輯：蘇龍麒）1110223

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