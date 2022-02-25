專家：中共不至於乘隙攻台 但不排除升高武力威脅

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（中央社記者游凱翔台北25日電）俄烏開戰，外界關注中共是否可能趁亂攻台。現役將領及軍事專家今天表示，民主陣營均經濟制裁俄羅斯，中共應不至於在此時冒著也被制裁的風險進行軍事動作，且未有兵力集結等徵候出現，但仍需注意以假訊息、認知作戰影響台灣。

俄羅斯正式對烏克蘭展開軍事行動後，雙方衝突已傳出上百人死亡，西方等民主陣營均同聲譴責俄羅斯總統蒲亭，由於中國與俄羅斯同樣為共產主義的極權國家，外界關注中共是否趁亂攻打台灣。

國防部今天強調，國軍持續監控台海周邊軍事動態，加強聯合情監偵作為，保持高度警戒，積極強化戰備整備，以因應各項可能突發狀況，國軍官兵一定會為維護國家安全，做出最好的準備。

國軍多名將領接受中央社訪問時認為，民主陣營近年漸漸覺醒，厭惡以武力解決事情的專制霸權，且戰爭爆發後西方各國均開始經濟制裁俄羅斯，因此推論中共應不至於在此時有動作，若中共進行任何行動，也會處於被其他國家制裁的風險進而影響經濟，因此中國目前表現出「事不關己、不要強出頭」的態度。

但將領提到，可觀察中共近期擾台防空識別區（AIDZ）的共機架次、編隊是否有不尋常的增加或改變，但截至目前為止，並無如同俄羅斯攻打烏克蘭前有大兵力調動的徵候出現，不過，國防部已下令戰鬥部隊的正、副主官不能同時間離營，但沒有提高戰備等級，而是要求提高警覺。

將領也說，仍不排除中共持續以灰色地帶及假訊息等認知作戰影響台灣，不可不慎。

熟悉中共軍事的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時分析，俄羅斯此次是使用全新的作戰模式攻打烏克蘭，先使用空中火力層層制壓後，再以小部隊突入，並優先打擊機場、核電廠等關鍵基礎設施。

反推台海局勢，林穎佑認為，共軍未來可能不會以傳統的兩棲登陸攻台，而是採取快速、低空的三棲突降。且對台灣來說，在爭奪制空權過程中，很難百分百掌握空權，因此地面部隊必須要具備快速機動的戰力，如何「打了就跑」進行機動部署，並與其他部隊協同作戰，這是台灣未來必須思考的面向。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲告訴中央社記者，若共軍要在台海進行大規模軍事行動，需動員、集結大量人員與物資，光是各類物資就近3000萬噸，還要把這些人員與物資輸送到可對台灣進行武力投射的戰術位置，火車可能就超過3000列次，整個動員與運輸規模，超過共軍以往所投入任何一場戰爭，但目前中國還沒出現這些徵候。

揭仲也說，共軍現階段還不具備武力犯台「速戰速決」的能力，短時間內要對台灣發動大規模軍事入侵的可能性偏低。

揭仲指出，雖然短時間內中共要對台採取大規模軍事行動的可能性偏低，但不排除會升高在台灣周邊、甚至南海的武力展示或武力威脅，提醒華府必須看重北京在雙邊重大議題上的立場與利益。或許台灣比較該擔心的是，如果兩岸在這段期間出現重大的政治爭議或不預期的軍事意外時，中共也可能會利用華府還無法從烏克蘭情勢完全抽身之際，藉機大幅升高對台灣的軍事壓力，意圖迫使台灣與華府在某些議題上做出讓步。

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國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，此次俄羅斯採取的軍事行動並非大規模的野戰模式，而是先使用飛彈攻擊等有限戰爭的手法，來達到震撼與威懾的政治目的，並進行心理攻勢，且實質上更瓦解烏克蘭軍方自動化指揮系統（C4ISR）。

蘇紫雲說，反觀台灣比烏克蘭幸運一點，因為台灣有台灣海峽的天然屏障，共軍若要進犯台灣相對難度提高，且容易被擊破，因此台灣應該擅用這些資源與籌碼，才能保障生存利益與民主自由，且除了尋求國際支持外，強化台灣自身防衛實力更加重要。（編輯：謝佳珍）1110225