烏克蘭情勢緊張 澳洲媒體關注中國對台態度

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（中央社記者丘德真雪梨24日專電）澳洲總理莫里森表示，中國正在「非常謹慎地」注視俄羅斯入侵烏克蘭的情勢發展。至於台灣是否會成為下一個遭鄰國入侵的對象，近日亦成為澳洲輿論關注的話題。

莫里森（Scott Morrison）今天接受「第7頻道新聞網」（Channel Seven）早晨新聞節目「日出」（Sunrise）訪問，在談到烏克蘭情勢時，「日出」主播科希（David Koch）問到：「中國是否正在密切注視當前情勢和世界各國對俄羅斯的反應，並且同時在想著台灣？」

莫里森說：「我相信，中國當然是正在非常謹慎地觀察當前情勢。」莫里森補充，他要求中國加入其他國家的行列，一同譴責俄羅斯霸凌及以武力威嚇鄰國的行為。

科希繼續問道：「我們（澳洲）是不是要告訴中國，連想都不要想著台灣？」莫里森回答：「是，這一直是我們（澳洲）的立場。」

莫里森強調，在重申反對中國侵略台灣的立場之外；同樣重要的是要提醒中國，既然中國試圖在國際社會上扮演更重要的角色，那就應該相應地承擔起責任，譴責任何為了操縱鄰國而採取的霸凌與武嚇行為。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，莫里森23日宣布對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的8名安全顧問實施旅行禁令等制裁，與俄國軍方有關的俄羅斯銀行也是被鎖定目標。

莫里森今天接受「日出」訪問時表示，澳洲有可能會遭俄羅斯報復。他認為，俄羅斯有可能對澳洲發動網路攻擊。（編輯：郭中翰）1110224