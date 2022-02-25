展望台灣印度關係 戴國瀾：合作前景史上最佳

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（中央社記者鍾佑貞台北25日電）印度台北協會會長戴國瀾今天出席活動回顧台印關係，並表示雙邊產業互補性高，合作前景史上最佳。外交部也透露，全球合作暨訓練架構（GCTF）活動首度移師印度，展現台印持續尋求深化關係的契機。

台灣亞洲交流基金會今天舉辦「前瞻印度-台灣關係報告書（Strategizing India-Taiwan Relations）」發布會，報告探討台灣及印度於印太地區扮演的角色及後疫情時代合作等議題。戴國瀾（Gourangalal Das）也於報告中以「台印關係展望」為題，分享第一手台印關係觀察，並出席致詞。

戴國瀾表示，他於文章中回顧台印近30年來的關係，雙邊合作前景可說是史上最佳，他很幸運於「對的時刻」派駐台灣。台印無論在貿易、科技、醫療、產業及語言學習等領域，相關產業相輔相成的趨勢漸趨明顯，數以萬計印度民眾更因此受惠。

他指出，台灣是科技強權，可於印度經濟及轉型方面扮演要角。台灣的科技實力與印度的軟體研發優勢可互補雙贏，進而貢獻全球。此外，台灣與印度距離不遠，宗教上的連結及共享價值等因素，讓印度受台灣吸引。印度智庫及媒體、高階學術機構也逐漸發掘台灣獨特之處，盼這份報告成為台印互動的橋梁，深化雙邊思想家、意見領袖對彼此的了解。

原擬出席致詞的外交部政務次長田中光因故無法前來，現場代念致詞稿指出，印度及台灣雖然隔海，但於教育、高科技、貿易及文化等多項議題上具合作契機，且共享民主價值，遵守以規則為基礎的國際秩序。

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他也透露，駐印度台北經濟文化中心及美國駐印度大使館等單位也於今天首度舉辦GCTF，這是GCTF首度移師印度，顯示台印持續尋求深化雙邊關係的機會。根據美國在台協會（AIT）網站內容，GCTF是由美國、台灣及日本台灣交流協會共同主持，作為台灣與世界各地合作夥伴分享專業知識的平台。

對於發布報告的初衷，台亞基金會執行長楊昊指出，2019年出版第一份台印關係報告後，全球局勢迅速變化，國際秩序因美中兩強競逐、全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等因素重塑。台亞基金會因此決定就2019年以後的台印發展發布報告，並藉此體現台印共同價值觀及利益，同時也回顧雙邊關係，擘劃兩國向前邁進的方向。（編輯：蘇志宗）1110225