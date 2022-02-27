若台灣被入侵 馬英九：美國會賣武器但不會出兵

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（中央社記者王承中台北27日電）前總統馬英九今天表示，美國對中華民國的態度是出售武器，提供情報，但是不會出兵。國民黨主席朱立倫指出，反對任何的戰爭入侵，但也要做好國防準備，絕對不能依賴別人，要靠自己的努力。

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣議題不斷在國際間被提及。前總統馬英九今天在出席緬甸歸僑協會春節團拜時，臨走前接受媒體聯訪時，被問及若台灣未來被入侵，美軍是否會援台的看法。馬英九表示，美國對中華民國的態度是出售武器，提供情報，但是不會出兵。

出席同場活動的國民黨主席朱立倫在被問及相關議題時表示，台灣是否會成為烏克蘭就在於是否有堅定的自主國防，維護和平的決心以及製造爭端的可能。

他表示，反對任何的戰爭入侵，也要做好國防準備，絕對不能依賴別人，要靠自己的努力。而區域和平需要彼此對話交流，惡意挑釁造成衝突，最後只會演變成戰爭，不僅自己做好努力，也呼籲各方都能節制，在區域安全上一起來努力。

媒體詢問對於美軍是否會援台的看法，朱立倫說，他相信一切要靠自己做好國防安全，自立自強最重要。國民黨的立場很清楚，就是捍衛中華民國，確保國家安全，堅持兩岸和平交流，不要對抗交惡。

針對是否同意延長兵役，朱立倫表示，國民黨立法院黨團在新會期有提出來包括兵役法跟後備軍人條例的修正，最重要的是如何讓大家在服役後能獲得更多的保障，以及給後備軍人更多的尊重，至於整體的規劃，執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號，要具體落實。（編輯：林淑媛）1110227