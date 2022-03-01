湧言會展現氣勢 推趙怡翔顏若芳等22選將拚議員

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（中央社記者葉素萍台北1日電）湧言會甫送別「精神領袖」、三立媒體集團董事長林崑海，今天由湧言會召集人王定宇帶領「口譯哥」趙怡翔、前民進黨發言人顏若芳等22名議員選將亮相；王定宇說，湧言會提供舞台給沒有政治背景的年輕人，新一代將走向各地方議會。

立委王定宇、趙天麟今天率領湧言會要投入地方議會選舉的參選人在台大校友會館舉辦「湧往前進」全國議員參選新人記者會，宣布在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、彰化縣等地推出22位選將。

參選人一字排開展現團結勝選氣勢，湧言會決策委員包括，王定宇、趙天麟、立委林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻、新竹市議員李妍慧等人也現身相挺，他們說，湧言會要為民進黨爭取更多地方議會的席次並成為最強的戰力。

王定宇致詞提到，湧言會新一代走向各地方議會，湧言會將做好品管，推出最好的人選；湧言會是年輕的組織，專注於公共政策辯論、年輕世代培養，湧言會提供舞台給沒有政治背景的年輕人。

湧言會這次共計推出18位新人參選，包括，台北市第1選區林延鳳、第5選區康家瑋、第6選區趙怡翔；新北市第2選區李宇翔、第8選區曾進益；桃園市第1選區李柏瑟；彰化縣第1選區辜皇譯、第2選區吳為杰；台南市第1選區張豪澤、第2選區陳俊安、第3選區李開通、第7選區陳世霖、第8選區林建南、第11選區陳皇宇；高雄市第1選區李庭慧、第3選區林志誠、第8選區鄧巧佩及第10選區黃雍琇。

另有4位屬於「回鍋」選將，包括角逐台北市第4選區的前民進黨發言人顏若芳、台南市第10選區的前議員陳金鐘，以及高雄市第11選區的前議員李雨庭、蔡昌達。

要將議員席次交棒給趙怡翔的阮昭雄今天說，如何把「口譯哥」的知名度，轉化成趙怡翔的民調支持度，是目前最大的功課。

回鍋參選市議員的顏若芳則說，覺得自己像是「半中古的新人」，但回到地方，她仍把自己當成新人一樣去跑、去努力，議員是為市民和政府拉起橋梁，她秉持2014年的初心與熱情繼續衝。（編輯：翟思嘉）1110301

湧言會甫送別「精神領袖」、三立媒體集團董事長林崑海，1日湧言會召集人王定宇（前中）帶領「口譯哥」趙怡翔（前左3）、前民進黨發言人顏若芳（前右3）等22名議員選將大陣仗同台爭取支持。中央社記者王騰毅攝 111年3月1日

湧言會甫送別「精神領袖」、三立媒體集團董事長林崑海，1日湧言會召集人王定宇（前左3）帶領前民進黨發言人顏若芳（前右）等22名議員選將亮相造勢；王定宇說，湧言會新一代走向各地方議會，湧言會將做好品管，推出最好的人選。中央社記者王騰毅攝 111年3月1日

備戰年底大選，湧言會1日為「口譯哥」趙怡翔（前左）等22名議員選將舉辦造勢活動，台北市議員阮昭雄（前右）也到場站台表支持。中央社記者王騰毅攝 111年3月1日