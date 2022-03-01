俄烏戰火波及史瓦帝尼學生 匈牙利駐處馳援送暖[影]

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（中央社台北1日電）俄烏戰火延燒，駐匈牙利代表處協助在烏克蘭求學的台灣邦交國史瓦帝尼女大學生前往布達佩斯避難，並以珍珠奶茶、刈包等台灣美食招待她們，為無情戰火下的海外學子送上台灣暖暖的關懷。

駐匈牙利代表劉世忠今天在臉書PO文指出，歷經50多個小時舟車勞頓和可貴的一夜休息好眠，這群來自台灣非洲邦交國史瓦帝尼的女大學生，暫別在烏克蘭就讀的學校，前來布達佩斯避難。

劉世忠說，他在代表處用刈包、炒飯、珍珠奶茶等台灣美食招待她們，躲過劫難的她們露出小女生的慧黠開懷，嘗試跟筷子搏鬥、讚歎台灣食物美味，還主動要求跟他合影、用中文說「謝謝台灣」。

貼文指出，她們多數是醫學院學生，有的唸經濟，其中一位住在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv） ，同學目睹俄軍炮彈在她學校附近落下。

劉世忠向她們介紹牆上掛的照片是台灣第一位女性總統蔡英文，她們俏皮地跟小英總統say hi!也高興的戴上印有台灣黑熊的口罩。

劉世忠說，週末接獲台灣駐史瓦帝尼大使館的請求，希望代表處協助安置這些年輕的史瓦帝尼朋友前來匈牙利，後奉外交部指示，同仁使命必達。

他表示，面對烏克蘭危機，台灣在東歐駐館所在國的波蘭、斯洛伐克、匈牙利都和烏克蘭領土接壤。波蘭代表處承接最多逃離烏克蘭戰火的人們，與駐俄羅斯代表處、外貿協會駐基輔台貿中心共同執行撤僑行動，斯洛伐克代表處也動員支援，這是駐外人員責無旁貸的使命。

劉世忠說，「無論是旅外台灣同胞、還是我們的朋友、抑或是不認識的難民，此時此刻，唯有展開雙臂，擁抱彼此，才能撫慰人心、追求和平」。（編輯：周永捷）1110301