美國在台協會與外交部合作 強化語言教育

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「台美教育倡議」舉辦第2次高層對話，台北端與會官員外交部政務次長曾厚仁（左起）、美國在台協會副處長柯傑民、國家安全會議副秘書長徐斯儉、教育部政務次長劉孟奇、僑務委員會副委員長呂元榮。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月2日

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（中央社記者王慶剛台北2日電）美國在台協會近期與外交部舉行第二次台美教育高層對話，雙方重申將強化國際教育合作，並特別著重在英語和華語語言教育領域。

美國在台協會（AIT）今天透過新聞稿表示，繼2020年台美教育倡議第一次高層對話之後，美國在台協會與外交部昨天再度共同舉辦第二次高層對話，雙方基於過去幾年取得進展的基礎上，重申強化國際教育合作的承諾，並特別著重在英語和華語語言教育這兩個領域。

美國在台協會指出，在這兩小時的對談中，雙方回顧台美教育倡議迄今共同取得的成就與努力，並就未來前景交換了意見。

美國在台協會說，此對話是以線上及線下混合方式進行，美國方面由美國國務院東亞及太平洋事務局助理國務卿康達（Daniel Krintenbrink）帶領，台灣方面的與談代表則是由國安會副秘書長徐斯儉所率領的3個夥伴機構參與。

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其他美國與談者包含美國教育部參謀長尼克斯（Sheila Nix）、美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）、教育與文化事務局副助理國務卿羅森茲威（Ethan Rosenzweig）、美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）以及美國在台協會副處長柯傑民。

台灣與談代表包括外交部政務次長曾厚仁、教育部政務次長劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮、外交部北美司司長徐佑典、教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀、僑委會副處長黃正杰，以及台灣駐美副代表鄭榮俊。（編輯：翟思嘉）1110302