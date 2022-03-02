觀賞紀錄片時代革命 蘇貞昌籲呵護、珍惜民主[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紀錄片「時代革命」拍下香港人民走上街頭爭取民主自由的反送中運動，近期在台上映。行政院長蘇貞昌（右）2日晚間出席由民進黨立委蘇巧慧（黃衣者）舉辦的包場活動，呼籲民眾一起進戲院撐香港，再次傳達台灣與香港站在一起。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）行政院長蘇貞昌今天受邀觀賞紀錄片「時代革命」，他說，香港曾是令人羨慕的的東方明珠，現在卻變這樣，令人不勝唏噓，希望大家保握時間看看這部影片，力挺香港，也從中記取教訓，小心呵護、珍惜民主。

蘇貞昌今天出席女兒、民進黨立委蘇巧慧舉辦的記錄香港反送中事件的電影「時代革命」包場活動，並於會前接受媒體聯訪，作上述表示。

在影片開始撥放前，蘇貞昌致詞表示，在228前夕，他陪同總統蔡英文訪安康接待室，那是當年國民黨威權政府關政治犯的地方，當天一起去的，還有當時被關在那裡的監察院長陳菊及前考試院長姚嘉文等人。

蘇貞昌說，當年他是姚嘉文的辯護律師，那時自己才30歲出頭，而當台灣爭取民主時，香港的繁榮、時尚、金融等令人羨慕，但當中國併了香港後，哪怕中國領導人答應香港人50年不變，如今不到50年就公開翻臉。

蘇貞昌表示，3年前香港人走上街頭，只不過要爭取選自己的議員、爭取原有的獨立司法，在影片中大家可以看到，香港人被警察用警棍爆打頭，連孕婦都不可倖免；今天的香港已經成為這樣，台灣卻已經民主開放。

蘇貞昌指出，今天應蘇巧慧的邀請，和年輕學生、社會青年一起看這部影片，大家要從中看到，台灣民主是一代一代人這樣努力，撐開民主大門，也想一代一代傳下去，但只要一不小心、不團結，都可能隨時失去，就會像今天的香港一樣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇貞昌說，今天看這部影片，一方面支持香港，也是警惕自己，謝謝前人的犧牲奉獻，撐起今天這片天，也希望大家能撥出時間觀看這部影片。

蘇巧慧表示，會辦這場活動，是希望讓不同領域、世代的朋友可藉由這部影片，看看香港真實發生的狀況；此外，極權與暴政離大家並不遙遠，不只香港正遭受中共的威權打壓，烏克蘭人民也正積極抵抗獨裁政權的侵略，此時熱愛自由民主的人們更應團結一起，「進戲院看電影，就是和港人站在一起，也是對香港最大支持」。（編輯：蘇志宗）1110302

紀錄片「時代革命」2月底在台灣正式上映，全片拍下香港人民爭取民主自由的抗爭歷程，獲金馬最佳紀錄片肯定，行政院長蘇貞昌（前右4）、民進黨立委蘇巧慧（前左4）、教育部長潘文忠（前右3）等人2日晚間出席包場活動，並與觀眾合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日

行政院長蘇貞昌（中）及政務委員羅秉成（左）2日晚間與民進黨立委蘇巧慧（右）、教育部長潘文忠（右2）等人一同出席香港紀錄片「時代革命」包場活動，會前受訪。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日

紀錄片「時代革命」透過影像忠實呈現香港反送中運動面貌，拿下第58屆金馬獎最佳紀錄片並於台灣院線上映，民進黨立委蘇巧慧（右）2日晚間特別在台北舉辦包場活動。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日

紀錄片「時代革命」記錄香港反送中運動，獲第58屆金馬獎最佳紀錄片肯定，民進黨立委蘇巧慧2日晚間在台北光點華山包場放映，觀眾陸續驗票進場。中央社記者趙世勳攝 111年3月2日