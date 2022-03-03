俄烏戰火持續 外交部：清楚向俄國表達譴責

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（中央社記者王慶剛台北3日電）俄烏衝突持續，外交部發言人歐江安今天重申台灣對俄國入侵烏國的嚴厲譴責，並表示已將台灣的立場，清楚傳達給俄國，希望早日恢復和平。

歐江安上午在例行新聞說明會中表示，台灣嚴厲譴責俄羅斯違反聯合國憲章發動戰爭，武力入侵烏克蘭並強占烏國領土。俄國破壞區域安全、全球和平穩定，也是對於以規則為基礎的國際秩序與保障各國主權獨立完整的國際法體系，構成嚴峻的威脅與挑戰。

歐江安說，台灣作為民主陣營成員，堅定捍衛台灣民主制度、法制人權的核心價值。對於俄羅斯不以外交途徑進行協商、和平方式解決歧見，而是選擇發動戰爭、軍事入侵、武力威嚇的手段，台灣感到遺憾。為了敦促俄國停止侵略且儘速恢復各方和平會談，台灣政府以宣布參加各國對俄羅斯的經濟制裁。

歐江安表示，台灣再度呼籲，重申尊重烏克蘭領土的完整與主權獨立，反對以武力或威嚇的方式破壞現狀，也支持各方在國際法架構下，以和平理性對話解決歧見。台灣也會持續跟與理念相近國家溝通協調，採取適當因應作為，希望烏克蘭早日遠離戰火，恢復區域和平與穩定。

歐江安說，台灣已清楚向俄羅斯政府表達對俄國發動戰爭的譴責，但依據外交慣例，不會透露兩國如何交涉與表達，但可以明確說明，台灣確實有將立場與譴責傳達給俄羅斯。

至於台灣給予烏克蘭的人道物資，歐江安表示，物資自2月28日晚間起飛後，目前已經抵達德國法蘭克福，外交部會適時公布進度。

歐江安也說，外交部透過財團法人賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶，今天開始接受線上刷卡捐贈，捐款專線02-8912-7779，也在今天中午12點30分開通。

關於撤僑行動，歐江安說，目前烏克蘭境內尚有9名台灣民眾，其中基輔有7名，烏克蘭南部與西部共2位，外交部都會保持密切聯繫，並尊重他們的意願，視實際需求提供協助。

歐江安表示，可以理解台灣民眾想要參與烏克蘭國際志願軍的意願，但站在政府立場，仍然呼籲民眾避免前往烏克蘭，若在烏國也應儘速離開，以保障人身安全。（編輯：張均懋）1110303