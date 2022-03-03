台鐵公司化後是否漲票價 胡湘麟：現階段未討論

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（中央社記者賴于榛台北3日電）政府推動台鐵公司化，外界關注是否影響台鐵未來票價，交通部次長胡湘麟今天表示，現階段沒有討論調漲票價，而票價是否調整須綜合所有因素做考慮。

行政院會今天通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，為了台鐵往前進，不能不改革，政府也提出3個承諾，包含政府負擔台鐵因歷史包袱所造成的債務、政府補貼台鐵因配合政策所造成的虧損，以及政府承擔基礎建設或重大維修的支出。

蘇貞昌也說，保證員工工作、權利、相關薪資與福利絕不減損，員工福利只有增加，工作只有更保障，至於公司化後，員工要選擇公務員或選擇為公司員工，一概尊重。

媒體於記者會中詢問，未來台鐵票價是否因公司化而調漲，胡湘麟則表示，現階段沒有討論，台鐵基於營運單位的立場，對於票價如何反映成本有其權責，要依照相關規定來向交通部提報，但是最後票價是否調整，還要綜合其他所有相關因素做考慮。

胡湘麟說，蘇貞昌也有表示，如果因為政策因素影響，自然政府會有相關預算做補貼，不會把這部分交給未來的台鐵公司承擔。

台鐵局長杜微在行政院會後記者會說明，已委請外部專家會同研究台鐵票價費率的計算，以及合理票價的訂定，預計8月會有初步成效，屆時也會請交通部參酌。

羅秉成補充指出，台鐵公司化後，在交通平權、交通正義、偏鄉交通等，仍有必須承擔的公共任務存在，但這些公共任務都會合理處理，必須兼顧企業化經營。（編輯：翟思嘉）1110303