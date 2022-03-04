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自請處分 王美花：蘇貞昌指示先提報告3天後再處理

2022/3/4 09:58（3/4 15:31 更新）
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（中央社記者溫貴香台北4日電）經濟部長王美花今天對於全台大停電再次表達歉意，稱會虛心檢討改進，她說，行政院長蘇貞昌請經濟部3天內就事故原因、改善方案提出報告，3天後行政院將再處理責任歸屬問題。

全台大停電，初判為人為疏失。行政院3日晚間表示，王美花為此向蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也已表達請辭負責；蘇貞昌指示，等調查報告出爐後處理。

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立法院會上午邀請蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢，王美花上午在立法院前受訪被問到請辭相關問題表示，蘇貞昌請經濟部在3天之內把事故原因、怎麼改善提出報告，經濟部這3天會把這個事情（指全台停電）釐清，3天之後關於責任問題，行政院會再做處理。

王美花表示，對於這樣的一個事故，她昨天也向國人表達最深的致歉，大家的意見都會虛心接受、檢討，真正來解決問題。（編輯：翟思嘉）1110304

全台大停電，初判為人為疏失。經濟部長王美花（前中）4日對於全台大停電再次表達歉意，稱會虛心檢討改進，她說，行政院長蘇貞昌請經濟部3天內就事故原因、改善方案提出報告，3天後行政院將再處理責任歸屬問題。中央社記者謝佳璋攝 111年3月4日
全台大停電，初判為人為疏失。經濟部長王美花（前中）4日對於全台大停電再次表達歉意，稱會虛心檢討改進，她說，行政院長蘇貞昌請經濟部3天內就事故原因、改善方案提出報告，3天後行政院將再處理責任歸屬問題。中央社記者謝佳璋攝 111年3月4日
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