俄羅斯列台灣不友善名單 吳釗燮：代表處暫無影響

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（中央社記者郭建伸、葉素萍台北8日電）外界關注俄羅斯把台灣列入不友善名單政府後續因應。外交部長吳釗燮今天在立法院會備詢表示，駐莫斯科代表處和其他大使館，沒有受到任何影響，在對等情形下，外交部會仔細觀察俄國動作並且防備。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯公布不友善國家與地區名單，台灣入列。名單中並對台灣加註，雖被視為中國領土，但自1949年起由自己的政府治理。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。台灣民眾黨立委賴香伶質詢時問，俄羅斯將台灣列為不友善名單，是否影響台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處和在旅俄台灣人權益。

吳釗燮表示，目前除了美國駐莫斯科副大使遭驅逐出境，但駐莫斯科代表處和其他大使館，沒有受到任何影響，外交部不預期俄羅斯政府對台灣代表處有任何動作。

至於不友善名單是否衝擊經貿，吳釗燮表示，俄羅斯宣布不友善名單是希望以俄國貨幣盧布交易，可能會造成一些影響，但所幸台灣對俄羅斯貿易占比不大，影響有限。

賴香伶追問，俄羅斯是否可能對台灣進一步政治示警以及因應措施。

吳釗燮表示，在對等情形下，外交部會仔細觀察俄羅斯是否對駐莫斯科代表處有任何動作，外交部都在防備中；外交最著重對等，有任何動作都希望在對等情況，但目前駐莫斯科代表處工作未受影響，都還能進行撤僑工作。

民進黨國際事務部主任、立委羅致政今天接受媒體訪問表示，這次的國際制裁議題，台灣是與民主國家、跟多數國家站在同一方，所謂不友善國家名單並不是針對台灣，而是針對這次所有參與俄羅斯制裁的國家，台灣在道德制高點上、在國際行動上是與多數國家站在一起，台灣沒有特別需要憂慮的地方

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有人認為，不友善國家名單把台灣列入，這是俄羅斯承認台獨。羅致政則說，全世界所有國家都知道，在實際外交運作上，台灣就是一個獨立的個體，不是在中國下面的一個地方政府，所以俄羅斯這樣做也剛好凸顯了，台灣在國際外交行為上是一個獨立的國家，雖然用括號的方式做加註，但現實上就是如此，即便在面對不友善國家名單時，俄羅斯也不得不用這種方式來承認台灣事實上的獨立。

至於不友善國家名單是否會影響到台灣人在俄羅斯的生活，羅致政認為，不友善國家不是針對台灣，是對所有參與對俄羅斯制裁的國家，台灣的處境不會特別被點出來，但不管如何，對於俄羅斯可能的所謂外交、經濟、各方面的反制，政府還是要提早因應。（編輯：蘇龍麒）1110308