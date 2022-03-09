空軍飛官陳奕忠勇殉職 29日入祀南投縣忠烈祠

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）出身南投縣的空軍飛官陳奕訓練殉職，犧牲奉獻精神為國軍典範，南投縣政府29日上午辦理忠烈祠入祀及春季典禮，併辦經內政部核准空軍少校陳奕因公殉職入祀南投縣忠烈祠儀式。

南投縣政府民政處今天發布新聞稿表示，陳奕少校為南投縣名間鄉人，民國83年10月29日出生，從小在父母教導下努力向學，品性良好，高中畢業後，懷著對空軍捍衛領空的憧憬，報考空軍軍官學校投身飛行志業，106年7月畢業於空軍官校正期班。

民政處表示，陳奕軍旅期間任職空軍第427戰術戰鬥機聯隊第28戰術戰鬥機作戰隊飛行官、第7飛行訓練聯隊第7戰術戰鬥機大隊第44戰術戰鬥機中隊飛行官，及第4戰術戰鬥機聯隊第23戰術戰鬥機作戰隊飛行官等職務，並完成空軍航空技術學院專業英語進修班。

民政處轉發國防部資料表示，陳奕自106年擔任飛行職務迄今刻苦耐勞、服從命令，對長官交付各項任務戮力圓滿達成，累計飛行總時間逾324小時，捍衛台海領空，盡忠職守。

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民政處表示，鑑於近期中國軍事挑釁頻仍，為確保國防安全及穩定民心，加強戰備演練；陳奕111年1月11日駕駛F-16V戰鬥機（6650號機）執行空對面炸射戰術任務，模擬海上敵軍炸射目標及同時擔承西南防空警戒任務，防範敵軍繞台進犯，捍衛國家領空安全，戮力執行任務遇突發危難，戰機於嘉義縣東石外海墜落，因公殉職，得年28歲。

民政處表示，陳奕少校執行各項戰演訓任務克盡職責，保衛民眾、忠於職守，英勇行為展現中華民國空軍「筧橋精神」及「忠勇軍風」，獲國防部追頒「忠勇勳章」暨總統追晉空軍少校等殊榮，為國犧牲奉獻精神為國軍效法典範，符合冒險犯難、捨己為國性質，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，縣府依規定辦理入祀儀式以告慰英靈，使忠烈精神永昭垂範。（編輯：陳仁華）1110309