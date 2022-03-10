越南病例日破十萬 駐越代表處3月近20人員確診

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越南3月2日起每天都有超過10萬人感染COVID-19，首都河內市的病例數更屢屢高居全國之冠。圖為在河內市傳統市場購物的越南民眾。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月10日

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）越南近來每天都有逾10萬人確診COVID-19，駐越南代表處10天內陸續通報共近20名人員染疫，由於確診者與接觸者都須自我隔離，領務組僅一半人員能正常到班，領務受理量能遭重挫。

越南2020年1月通報首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例，在變種病毒肆虐下，始於去年4月的第4波疫情始終無法「清零」，越南轉而努力提升疫苗覆蓋率，於當年底喊出「與病毒共存」口號。

今年2月農曆年假期結束後，越南的單日新增確診數顯著飆升，3月2日首度單日破10萬人染疫，自此每天的確診數再也沒有回到5位數過。其中，河內市通報的單日病例數更常高居全國之冠。

越南衛生部今天通報，新增16萬676例COVID-19病例，其中河內市又有超過3萬人染疫。越南人口數約9800萬，疫情爆發兩年多來，迄今已有超過526萬人染疫、逾4萬1000人因病死亡。

駐越南代表處領務組的業務運作情況受當地疫情衝擊。駐越南代表處9日晚間在臉書（Facebook）發文表示，領務組已有多名人員確診及接觸者被匡列居家隔離，「大大影響領務受理量能。」

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根據中華民國外交部網站資訊，自3月以來至今，短短約10天時間，駐越南代表處共計通報有16人確診。駐越南代表處10日與11日暫停受理簽證申請，並就各項領務服務採取因應措施。

駐越南代表處目前有逾7成人員可以正常上班，領務組則是只有5成。不過由於有些人是上班上到一半突然獲知家人確診而須早退返家自我監測，人員到班情況並不穩定，代表處將機動公布各項業務運作調整的訊息。（編輯：黃自強）1110310