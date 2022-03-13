蘇貞昌挺政務官參選 尊重個人意願樂觀其成

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（中央社記者王鴻國新北13日電）行政院長蘇貞昌今天針對媒體詢及是否支持衛福部長陳時中參與年底選戰的問題表示，行政團隊的政務官受社會期待，指名參選，這是給行政團隊的肯定，尊重個人意願跟規劃，樂觀其成。

蘇貞昌今天到新北市出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會」，接受媒體聯訪，針對和立委蔣萬安的備質詢情形表示，他是依據憲法規定，應立法院邀請到立法院來誠意回答所有的問題。

他表示，他一向抱持的態度就是誠心誠意、好好討論、認真報告，如果立委給他說明、讓他好好回答，他都以禮相待，「你尊敬我一分，我回敬你三分；你如果要不客氣，那我也不能都老是緘默不語」。

媒體詢及總統蔡英文和蘇貞昌都和衛福部長陳時中一起出席活動，是不是代表要力挺陳時中參選年底選戰呢？蘇貞昌表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情兩年多來，全世界受害無窮，周邊國家確診人數都是幾萬，甚至於幾十萬在增加，唯獨台灣疫情穩定、控制良好，這都是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫團隊及國人同胞一起努力的成果，非常不簡單。

他表示，行政團隊的政務官受社會期待，指名參選，這是給行政團隊的肯定，「我與有榮焉，不過選舉還是要尊重個人意願跟規劃，我們都樂觀其成」。（編輯：陳仁華）1110313