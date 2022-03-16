民眾黨要求政府檢討能源政策 借鏡德國加速綠能轉型

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（中央社記者郭建伸台北16日電）台灣民眾黨立法院黨團今天要求民進黨全面檢討能源政策，確保未來穩定供電。黨團幹事長張其祿說，俄烏戰爭爆發後，德國加速綠能轉型，呼籲台灣借鏡德國經驗；立委蔡壁如指出，國發會淨零路徑不應再跳票。

民眾黨團總召邱晨遠、幹事長張其祿、立委蔡壁如與高虹安今天舉行「烏俄戰爭、303大停電留下了什麼？民進黨能源政策總檢討」記者會。

邱臣遠也指出，經濟部自2017年起辦理綠電憑證業務，至今已發行超過106萬張憑證，成交張數91萬張；但根據統計，99%的綠電憑證都被台積電買走，經濟部標準局要盡力協助有需求的中小企業，加強媒合及簡化流程。

張其祿指出，俄烏戰爭爆發後，德國加速綠能轉型，提前於2035年達到「以再生能源供應所有電力需求」的目標，呼籲台灣應以德國為鑑，不能以「存量足夠」來粉飾太平。

蔡壁如表示，民進黨能源政策只到2025年，經濟部日前釋出3種能源配比路徑，再生能源佔比從45%到高達80%，國發會原本預計去年12月底端出明確路徑，卻跳票改口今年3月提出，國發會應該儘快確定淨零路徑，讓產業及民眾預先準備，要求不要再跳票。

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高虹安直言，民進黨2025年非核家園能源政策大限將至，從台電公布各能源的發電量來看，燃氣42.5%、燃煤35.5%、核能10.8%，再生能源卻只有6.3%，離原本設定達到的20%目標還有一大段落差，但潔淨能源已是社會趨勢，政府應逐年提升綠能裝置容量及發電量。

高虹安表示，隨著台灣綠能提升，電網特性改變，需要搭配儲能、智慧電網，才能穩定供電，提升台灣全球競爭力；台電應記取教訓，全面思考未來政策，而不是頭痛醫頭，腳痛醫腳，甚至是頭痛醫頭髮的表面工程。（編輯：翟思嘉）1110316