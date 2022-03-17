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國防部：共艦進鄰接區或有危害 將適時公布動態

2022/3/17 14:33
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（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部自109年9月起公布共機擾台動態，立委今天關切是否公布共艦擾台情況，國防部副部長柏鴻輝表示，若共艦進入12至24浬鄰接區或危害區域安全，會考慮適時給民眾知道。

中共頻頻以戰機、船艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ），為了讓民眾及區域國家了解中共擾台狀況，國防部自民國109年9月17日起，在官方網站「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。

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國民黨立委江啟臣關切，國軍對於共機擾台的因應方式有戰機廣播驅離、飛彈追蹤監控等方式，但相對共機，中共軍艦停留在海上的時間更久，國軍是否有因應方式。

柏鴻輝回應，只要共艦執行任務海軍都會在旁邊監控，「但距離多近不能講」。至於未來是否要如共機一樣發布在即時動態專區，他指出，若共艦進入12至24浬的鄰接區，或危害區域安全，會考慮適時給民眾知道。（編輯：林興盟）1110317

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