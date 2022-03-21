賑濟烏克蘭善款破7.8億 21日最大筆捐款2000萬

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（中央社記者陳俊華台北21日電）賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時15分，累計收到新台幣7億8666萬元善款，今日最大筆款項2000萬元，來自企業捐款；距截止日還有11天，民眾可把握時間捐款。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部3月2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，4月1日截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款3月27日晚間11時59分先行關閉。

根據賑災基金會網站公布最新捐款明細，截至今天下午4時15分，賑濟烏克蘭專戶共收到7億8666萬4172元、共11萬5511筆善款，其中實體帳戶統計6億2742萬元，線上多元支付平台收到1億5923萬元。

賑災基金會透過新聞稿表示，今天最大筆款項為2000萬元，來自企業捐款；另外，台肥公司捐款200萬元。此次募款專案目標10億元，目前距離截止日還有11天，有意捐款民眾可把握時間。

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賑災基金會指出，配合外交部2波援助計畫，已自專戶撥付4.5億元，用以協助烏克蘭難民醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目；後續基金會將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。

基金會表示，衷心期盼戰火終結、和平到來，這次以募集款項與物資的具體行動，顯示台灣人支持和平與自由的信念，相信無論金額大小，這些匯聚海內外台灣人心意的捐款，一定能協助烏克蘭人重返家園，重建日常生活。（編輯：林克倫）1110321