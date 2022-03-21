更多編輯台推薦新聞：
華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看
娛樂

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

馬紹爾總統率團抵台 展開5天國是訪問[影]

2022/3/21 18:00（3/21 19:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（前右3）伉儷率領訪問團一行11人搭乘的包機，21日下午降落於桃園國際機場C1停機坪，外交部長吳釗燮（前左2）代表接機，雙方以互碰手肘方式取代握手。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月21日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（前右3）伉儷率領訪問團一行11人搭乘的包機，21日下午降落於桃園國際機場C1停機坪，外交部長吳釗燮（前左2）代表接機，雙方以互碰手肘方式取代握手。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場21日電）馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷應政府邀請，今天下午率團抵台進行國是訪問，此行為柯布亞於2020年就任後首度訪台，對深化兩國邦誼具有重大意義，他在桃機並未發表談話。

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷率領訪問團一行11人搭乘的包機，下午5時39分降落於桃園國際機場C1停機坪，成員將於21日至25日期間展開國是訪問。

柯布亞一行人在班機停妥後，訪問團成員依序步行走下包機，外交部長吳釗燮代表接機，雙方以互碰手肘方式取代握手，柯布亞並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意並接受合影，一行人隨後由工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

總統府發言人張惇涵上午發布新聞稿表示，總統蔡英文22日上午將在總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈柯布亞「采玉大勳章」，表彰他對增進兩國合作及邦誼的卓著貢獻。同日午間，總統將設國宴款待，就兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

張惇涵說，柯布亞曾多次於國際場合力挺台灣的國際參與，積極推動兩國各項領域的交流合作。中華民國與馬紹爾群島共和國建交24年，雙方有深厚的文化連結，在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、基礎建設及永續發展等領域合作密切。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部積極鞏固邦誼，這是繼貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）8日訪台後，3月第2名應邀來台國是訪問的友邦元首。外交部上午發布新聞稿表示，訪團成員包括外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）夫婦、參議員貝將（Joe Bejang）夫婦等人，對增進兩國交流及深化邦誼具重大意義。

外交部指出，柯布亞此行也將接受外交部長吳釗燮款宴，並出席見證台馬農業技術合作協定（Agreement of Agricultural Technical Cooperation）換文儀式。（編輯：李錫璋）1110321

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（中）伉儷應政府邀請，21日下午率團抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（左）代表接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月21日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（中）伉儷應政府邀請，21日下午率團抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮（左）代表接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月21日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（右5）伉儷應政府邀請，21日下午率團抵台進行國是訪問，此行為柯布亞2020年就任後首度訪台，對深化兩國邦誼具有重大意義；外交部長吳釗燮（右6）代表接機，柯布亞並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意並接受合影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月21日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）（右5）伉儷應政府邀請，21日下午率團抵台進行國是訪問，此行為柯布亞2020年就任後首度訪台，對深化兩國邦誼具有重大意義；外交部長吳釗燮（右6）代表接機，柯布亞並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意並接受合影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月21日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞一行人21日下午搭乘包機抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月21日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞一行人21日下午搭乘包機抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月21日
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
馬紹爾總統率團訪台 總統將頒采玉大勳章表彰貢獻馬紹爾總統聲援台灣 籲聯合國終結「可恥沉默」疫情以來首場軍禮迎貝里斯總理 蔡總統盼邦誼深化聯大總辯論3友邦接力發聲 挺台納入聯合國體系馬紹爾總統柯布亞下午抵桃機 上任2年首度來台國是訪問
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族