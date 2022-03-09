疫情以來首場軍禮迎貝里斯總理 蔡總統盼邦誼深化

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐（John Briceño），蔡總統說，兩國建交將滿33年，期待深化合作關係，持續提升邦誼。這也是疫情2019年底爆發以來，台灣首度迎接外國領袖國是訪問與首場軍禮歡迎儀式。

軍禮歡迎儀式上午在總統府前廣場舉行，在鳴放禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，蔡總統致詞指出，她上任以來第一次接待布里仙紐，也是布里仙紐執政以來首度率團訪問台灣，她很高興以最隆重的軍禮，迎接遠道而來的好朋友，她代表台灣人民和政府向布里仙紐總理伉儷與訪賓，表達最誠摯歡迎。

蔡總統說，今年10月中華民國與貝里斯建交將滿33年，過去幾年兩國在各領域合作非常密切，她期待透過布里仙紐來訪，對兩國關切議題一起交換意見，深化合作關係，持續提升邦誼。

布里仙紐致詞提到，台灣與貝里斯是朋友、也是夥伴，雙邊關係在過去33年來持續成長茁壯；貝里斯透過與台灣的邦誼，受益良多，尤其是透過兩國之間共同價值，諸如民主、自由、人權、法治等。

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布里仙紐說，台灣與貝里斯相信可以透過多邊體系，與全球一起因應許多挑戰，並且與全球進行更多合作。也堅定相信全球的和平，以及全球所有人民的權利，包括全球人民對自己命運決定的權利，其他國家互不干預內政的權利，以及各國領土完整的權利等

他說，貝里斯與台灣必須攜手與許多友好國家一起合作，確保價值在未來能夠受到尊重，而台灣人民也非常努力維護未來的安全、繁榮、和平。（編輯：翟思嘉）1110309