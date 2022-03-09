會晤貝里斯總理 蔡總統：經貿夥伴關係將更緊密

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總統蔡英文（前左）9日上午在總統府前廣場以隆重軍禮接待來訪的貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前左2）。中央社記者趙世勳攝 111年3月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天偕同副總統賴清德，與貝里斯總理布里仙紐雙邊會晤時指出，今年1月「台貝經濟合作協定」已正式生效，相信透過雙邊優惠關稅及投資保障待遇，兩國經貿夥伴關係會越來越緊密，她也期盼創造更多合作交流。

蔡總統致詞時表示，還記得2018年，她到貝里斯訪問走訪了「台灣街」。貝里斯人民對訪團的熱情以及當地美麗的風景，都讓她印象深刻，也非常懷念。這次，布里仙紐（John Briceño）首度以總理身分訪問台灣，讓兩國情誼不斷加深，也能持續促進更多合作交流。

蔡總統指出，這幾年來，貝里斯在布里仙紐的帶領下，把握全球供應鏈重組的機會，加速拓展對外經貿，經濟表現非常亮眼。也期待台灣和貝里斯能夠繼續深化雙邊經貿關係。就在今年1月，「台貝經濟合作協定」已經正式生效，相信透過雙邊優惠關稅及投資保障待遇，兩國經貿夥伴關係會越來越緊密。

蔡總統提到，現在全球進入疫後復甦階段，台灣和貝里斯會繼續攜手合作，推動各項計畫。不論是防疫、疫後經濟復甦，或是深化婦女賦權等工作，都希望有豐碩成果。

蔡總統並說，藉著這個機會，她要特別感謝總理夫人羅莎娜（Rossana Briceño），不僅參與台灣在貝里斯推動的婦女賦權計畫，這次更以貝里斯婦幼特使的身分訪問台灣，進一步推動兩國在提升婦幼權益上的合作。

蔡總統強調，她相信每一次的交流，都能增進相互了解和合作。一個多月前，布里仙紐和賴副總統，除了共同出席宏都拉斯總統就職典禮，也進行了雙邊會談。這次布里仙紐訪問台灣，也不只到台北，將走訪台南，感受南台灣的風情；兩國的情誼就是如此一步步累積，期待未來台灣和貝里斯之間的交流，越來越密切。

布里仙紐隨後致詞時表示，目前在貝里斯還是38婦女節，他向蔡總統以及全台灣的女性祝賀「婦女節快樂」。

布里仙紐指出，台灣與貝里斯發展持續33年的友誼，未來也會在既有基礎上持續深化。台貝雙邊關係的基礎為兩國共同價值，舉凡民主、法治、自決、人權及人民為中心的國家發展等。最重要的是，貝里斯人民也持續地支持著台灣人民，以及台灣人民自主、與周邊國家和平共存及參與國際組織的權利。（編輯：黃國倫）1110309

總統蔡英文（前左）9日上午在總統府前廣場以軍禮接待來訪的貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前右），向訪賓表達最誠摯歡迎。中央社記者趙世勳攝 111年3月9日

總統蔡英文（前左）9日上午在總統府前廣場以軍禮接待來訪的貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前右）；布里仙紐此行是睽違16年首度以總理身分來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義。中央社記者趙世勳攝 111年3月9日

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前左2）訪台，總統蔡英文（前右2）9日在總統府接見布里仙紐，兩人就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。中央社記者王騰毅攝 111年3月9日

總統蔡英文（圖）9日在總統府與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）會晤，蔡總統致詞歡迎布里仙紐到訪台灣。中央社記者王騰毅攝 111年3月9日