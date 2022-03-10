貝里斯總理重申愛台挺台 盼台貝深化經貿投資合作

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）貝里斯總理布里仙紐上午出席台貝經貿投資說明會，重申貝里斯將持續支持台灣。他感性表示，目前有超過百位貝里斯學生在台學習，「每個貝里斯人一到這裡都愛上台灣，回去也對台灣念念不忘」。

「台灣-貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」今天上午舉行，向台灣企業說明台貝簽署的經濟合作協定（ECA）1月生效後，前往貝里斯投資的各種商機。出席者包括布里仙紐 （John Briceño）與隨行訪問的內閣團隊，外交部次長俞大㵢、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice A. Pitts）、經濟部國貿局長江文若、中美洲經貿辦事處主任廖宏達等。

俞大㵢致詞時強調，貝里斯從美食到觀光都有許多值得台灣產業開發之處，他自己去過貝里斯很多次，貝里斯美食讓他印象深刻，貝里斯Marie Sharp辣椒醬是他廚房的一部分，在昨天晚餐之後，貝里斯蘭姆酒也將成為他收藏的一部分。

俞大㵢也大推貝里斯的觀光潛力，他表示貝國有陽光與美麗沙灘，像他這樣年紀的朋友都記得瑪丹娜（Madonna）有一首歌叫「美麗之島」（La Isla Bonita），這首歌就是描述貝里斯的聖佩德羅島（San Pedro）。

布里仙紐接續致詞時打趣，俞大雷提到昨天晚餐喝了貝里斯蘭姆酒，他太太馬上看著他問「我不知道你昨晚喝了蘭姆酒」，他回答「我也不知道」，但那是很棒的蘭姆酒，還好昨晚沒有喝得很醉。

布里仙紐表示，他很榮幸代表貝里斯訪問台灣，貝里斯跟台灣一直有穩固邦誼，到今年10月就滿33年了，貝里斯跟台灣一樣是小國，相信國家命運應該由自己人民來決定，台灣是高度發展國家，有很多值得貝里斯借鏡之處，他盼到台灣來向台灣學習。

布里仙紐說，來台灣學習的貝里斯學生，2到4年後回到貝里斯，都對台灣念念不忘，貝里斯會持續支持台灣，台灣應該成為在國際社會當中平等的夥伴，台灣應該參與世界衛生組織、氣候變遷等相關國際組織，因為台灣的發展有很多世界可以學習之處。

布里仙紐表示，在疫情爆發後，台灣是第一個幫助貝里斯的國家，供給貝國抗疫急需的防護衣跟相關設備，現在貝里斯慢慢走出疫情開始開放，過去一年在農業、觀光、服務業不斷努力，2021這幾項成長率達12%，今年預定經濟成長是6.5%。

說明會邀請4位講者詳述貝里斯的經貿機會，包括貝里斯投資暨貿易大使布海梅 （Jaime Briceño）、外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、經濟部國貿局主任秘書戴婉蓉、台灣元家企業總經理顏志鼎。

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布海梅指出，投資貝里斯有何優勢？貝里斯講英文，多數民眾講英、西雙語，地理位置在北美、南美中間，提供大量獎勵金，且貨幣維持穩定，2貝里斯幣等於1美金，沒有波動問題，加上和平民主體制保障政治穩定，以及清楚的經貿法律保護投資者權益。

布海梅勞表示，投資貝里斯的另一誘因是勞動力成本低廉，貝國基本勞動力薪資每小時2.5美金，對資方壓力很低，且網路連線優異，有便利航線通往美國與中南美多個城市，是多項區域經濟合作成員，今年台貝ECA生效，台灣投資人享有獨特優勢。（編輯：趙蔚蘭）1110310