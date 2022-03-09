接見貝里斯總理 蘇貞昌：感謝支持台灣國際參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天接見貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷一行人。他致詞時感謝貝里斯多次於聯合國、世界衛生大會等替台灣發聲，支持台灣國際參與，也盼雙方能就兩性平權、兒童權益等交換意見。

蘇貞昌致詞時指出，他要代表政府與民眾熱忱歡迎特使團不遠千里來到台灣，2國都是民主、自由、法治的國家，民眾也都熱情友善，相信多次訪台的布里仙紐與特使團成員，一定能感受到台灣的熱情與友善。

蘇貞昌說，2國距離遙遠，但有共同的普世價值也努力照顧民眾，且有多年來堅實的友誼，他非常高興雙方就民眾福利、國家發展、農業、建設、教育、文化互惠合作，也敬佩布里仙紐對國家的領導。

蘇貞昌感謝貝里斯多次於聯合國、世界衛生大會等替台灣發聲，支持台灣的國際參與，這些正義發言，對台灣的國際參與大有幫助。

他表示，疫情之下，世界無論經濟、觀光、民眾安全皆受衝擊，但台灣正常生活且經濟發展等各方仍持續運作，如果能讓台灣把這種努力的經驗貢獻給國際組織等，一定會對世界有幫助。

蘇貞昌也說，敬佩布里仙紐與夫人推動兒童福利、婦女權益的種種貢獻，台灣對於兩性平權、兒童權益、婦女照顧也盡心盡力，且是亞洲性平成績最好國家，盼彼此藉此機會交換意見、互助合作。

布里仙紐則說，貝里斯是台灣的好朋友，雙方有許多共同點，除了是民主國家，也支持自由公民、自由媒體、致力於改善民眾生活。

他說，2國雖然有共通價值，也有共通挑戰，如貝里斯也是致力於維護領土完整以及國際承認，這點特別要堅持與台灣站在一起。

布里仙紐也感謝蘇貞昌帶領行政團隊，促成台灣與貝里斯的經濟協議，這對其經濟發展尤其重要。

布里仙紐表示，貝里斯經濟長期仰賴觀光，但受疫情衝擊，2020年經濟萎縮12%，民眾過著艱苦生活，因此他上任至今，致力於挽救就業、農業、觀光業，希望把更多的契機帶給民眾，而台灣在疫情期間除保護民眾還兼顧經濟發展，這亮眼的成績值得效仿。

他說，台灣很不幸無法加入國際組織，但其實台灣多的是專長與經驗可以讓世界取經，因此貝里斯才會一直在非常多國際組織中為台灣發聲，希望台灣加入、做出貢獻。

布里仙紐表示，台灣不只是努力而已，這次疫情就連世界國力最強大的國家，受到疫情衝擊還遠大於台灣，這都是因為台灣有卓越的公共衛生、健保，還有嚴密的公衛紀律才能如此成功。

這週適逢國際婦女節，布里仙紐說，台灣是女性權利、女性平等的領頭羊，在女權上有諸多成就，包含有第1任女性的民選總統，立法院40%的立委也是女性，相比貝里斯21個民選官員中只有2名女性，這點希望多多追上台灣。

最後布里仙紐表示，貝里斯有美麗的風景與珊瑚礁，希望有機會邀請院長訪問貝里斯，若有興趣還能一起釣魚。（編輯：翟思嘉）1110309