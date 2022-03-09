蔡總統贈勳 貝里斯總理：友好國家必須團結一致

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貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（左）訪台，9日在總統府與總統蔡英文（右）進行雙邊會晤，就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見，蔡總統致詞歡迎布里仙紐來訪。中央社記者王騰毅攝 111年3月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天頒贈「特種大綬卿雲勳章」給貝里斯總理布里仙紐，感謝他對兩國邦誼的支持及貢獻。布里仙紐說，現在正是關鍵的歷史時刻，友好的國家必須要團結一致，強化彼此對共享原則的承諾。

蔡總統今天偕同副總統賴清德，在總統府贈勳暨國宴宴請貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷訪問團。

蔡總統親為布里仙紐配掛「特種大綬卿雲勳章」，她致詞表示，布里仙紐是台灣的老朋友、好朋友。這次布里仙紐睽違16年後再度訪問台灣，她除代表台灣人民表達誠摯歡迎，也透過頒贈「特種大綬卿雲勳章」，感謝布里仙紐對兩國邦誼的支持及貢獻。

蔡總統指出，過去一年多，在台灣與貝里斯的共同努力下，有越來越多的貝里斯商品開始在台灣商場內銷售，例如最出名的貝里斯辣椒醬Marie Sharp，非常受到台灣人民的歡迎，她個人也非常喜歡。除此之外，這幾年來，兩國在農業技術、環境永續及文化教育等領域，都有許多合作成果。疫情期間，雙方也互相分享資源，共同堅定攜手對抗疫情。

蔡總統說，這些成果背後，都有布里仙紐的大力支持，她感謝布里仙紐所帶領的內閣團隊，多次在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。相信未來，台灣與貝里斯會繼續在各方面相互扶持，密切合作，共同為雙方人民創造更多的穩定及繁榮，並祝兩國國運昌隆、邦誼歷久彌新。

布里仙紐接受贈勳後致詞表示，距離他上一次2006年來訪，台灣已有許多改變，且變得越來越好。不但是世界公認的民主國家，也是通訊、科技、半導體、教育、公共衛生、醫療照護以及社區安全網等領域的領頭羊。

布里仙紐認為，現在正處於動盪的時代，包括，COVID-19疫情、通貨膨脹、供應鏈受到挑戰，以及戰爭等。現在正是關鍵的歷史時刻，友好的國家必須要團結一致，強化彼此對共享原則的承諾。

布里仙紐說，貝里斯支持全體台灣人民有權利和平生活、有權利不受外國威脅、有權利跟鄰居和平共處、有權利做一個舉世公認的國家，能夠獨立生活，除此之外，也有權利參與國際組織，來嘉惠全世界。

對於這次獲贈「特種大綬卿雲勳章」，他表達誠摯謝意，並強調這份殊榮是台灣與貝里斯之間友誼的象徵；他說，長期以來，貝里斯與台灣邦誼穩固，未來也會持續深化兩國的情誼與夥伴關係，秉持共同理念，為共建更好的未來而努力。（編輯：蘇龍麒）1110309

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（左）訪台，9日在總統府與總統蔡英文（右）進行雙邊會晤，布里仙紐致詞指出，台灣與貝里斯發展持續33年的友誼，未來也會在既有基礎上持續深化。中央社記者王騰毅攝 111年3月9日